Laurette și-a făcut cont pe OnlyFans! Cât trebuie să scoţi din buzunar dacă vrei să o vezi pe mulatră în ipostaze incendiare

Laurette a decis să intre în lumea afacerilor, iar în urmă cu câţiva ani şi-a deschis un salon de masaj. Pe lângă această activitate fotomodelul a decis de curând să îşi facă un cont pe celebra platformă OnlyFans. Iată cât trebuie să scoţi din buzunar dacă vrei să o vezi pe brunetă în intimitate.

În cadrul unui interviu pentru fanatik.ro, Laurette a vorbit despre decizia de a-şi deschide un cont de OnlyFans. Bruneta a ţinut în primul rând să sublinieze faptul că nu va publica imagini explicite, aşa cum sunt obişnuiţi consumarorii acestei platforme să vadă.

În ceea ce priveşte motivul deciziei sale, bruneta a explicat faptul că a fost vorba în primul rând despre curiozitatea și discuțiile pe care le-a avut cu mai multe persoane despre această reţea de socializare dedicată adulţilor.

”Am tot auzit de OnlyFans. Așa că mi-am spus să încerc și eu, să văd cum e. Am deschis contul și am deja 17 abonați. Nu voi posta foto sau video pentru adulți, nu este obligatoriu să faci content +18”, a spus bruneta.

Cât trebuie să scoţi din buzunar dacă vrei să o vezi pe brunetă în intimitate

Dacă îţi doreşti să vezi ce face bruneta în intimitate, trebuie să scoţi din buzunar nici mai mult nici mai puţin de 20 de dolari. În ciuda preţului „piperat”, Laurette a reuşit să strângă deja 17 abonaţi care se vor bucura de contentul său o lună de zile.

”Cel mai probabil, după ce am stat și m-am gândit destul de mult, voi face postări, fotografii și video, legate de masaj. Voi explica ce se petrece la masaj, mă voi filma în timp ce aplic tehnici de masaj. Dar, încă o dată, nu voi face postări în care să apar în ipostaze explicite, goală sau știu eu în ce alte poziții”, a mai spus Laurette.