Lavinia Pîrva, la un pas de divorț? Ce i-au reproșat fanii, după ultimele apariții incendiare

Zilele acestea, Lavinia Pîrva le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare că a fost în vacanță, alături de fiul lor de 4 ani, Alexandru. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a dat subtil de înțeles că starul de la Antena 1 nu i-a acompaniat în călătorie. Urmăritorii brunetei au intrat la bănuieli și au început să intre la bănuieli.

În ultima perioadă, soția artistului a început să se afișeze tot mai puțin cu tatăl copilului ei. Dată fiind „distanțarea” lor, au apărut și gurile rele care susțin că ar urma încă un divorț în lumea mondenă.

Lavinia Pîrva, în vacanță fără Ștefan Bănică Jr.

Alături de poartă poză în care poartă o rochiță lejeră, de vară, pe un șezlong, bruneta a atașat o descriere care a trezit suspiciuni.

„Am avut o vacanță plină, o vacanță în care am petrecut mult timp cu fiul meu, am învățat lucruri, am văzut lucruri, m-am relaxat dar am și obosit…Acum îmi este dor de casă și de muncă. Vă pup!”, a transmis vedeta, pe pagina ei de Facebook.

Imediat după postare, au și apărut comentariile. Redăm doar câteva dintre ele:

„Ștefan ce făcea când tu petreceai?”/ „Soțul unde e?”/ „Unde ai petrecut cu fiul?”

De ce nu se afișează împreună

În cadrul unui interviu, soția cântărețului a spus motivele pentru care nu dorește să se afișeze în spațiul virtual cu tatăl copilului ei. Redăm vorbele sale:

„Sunt activă, într-adevăr, pe reţelele sociale, pentru că îmi place să împărtăşesc lucruri şi experienţe frumoase pe care le descopăr. Lucrez cu mulți parteneri şi branduri în care cred, iar în momentul în care recomand un produs sau un brand, o fac după ce am testat produsul respectiv şi sunt sigură că fac o recomandare bună.

Nu-mi place însă să intru în intimitatea familiei mele pe conturile de socializare, fac asta rar şi doar atunci când simt cu adevărat să împart un anumit moment sau sentiment din viaţa mea cu publicul meu”, a spus Lavinia Pîrva pentru viva.ro.

