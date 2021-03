Legătura neștiută dintre Michele Morrone din ”365 Days” și România

”365 Days ” l-a adus pe culmile succesului pe Michele Morrone. Bărbatul după care au suferit foarte multe fete în pandemie este un actor desăvârșit, dar și un cântăreț foarte bun. Michele a dezvăluit ce a însemnat pentru el să facă parte din acest proiect, dar și care este legătura neștiută dintre el și țara noastră.

Michele Morrone, actorul principal din 365 day a fost de-a dreptul surprins de succesul pe care filmul l-a avut și, spune el, nici prin gând nu-i trecea că așa se vor întâmpla lucrurile. Mai mult decât atât, Michele susține că anul 2020 pentru el a fost unul foarte bun din punct de vedere profesional, căci a reușit să crească foarte mult și să fie cunoscut de întreaga lume și râvnit de foarte multe femei.

” Nu m-am așteptat la toate astea. M-am gândit, atunci când filmul a fost lansat, că va fi ceva măreț, însă nu mi-am imaginat că va avea atât de mult succes, cum s-a întâmplat. Nu m-am așteptat deloc ca totul să ia o asemenea amploare”, a mărturisit italianul, în exclusivitate pentru VIVA!.

Michele Morrone și legătura neștiută cu România

Cine ar fi crezut că actorul care rostește „Are you lost baby girl?” cu atât de mult erotism are legătură cu țara noastră? Ei bine, italianul a dezvăluit nu doar că era fan O Zone, dar și că are rude în România, mai exact în Bacău.

” Știu că, la începutul anilor 2000, era melodia „Dragostea din tei (a început să o cânte). De fapt, am rude în România. Fratele mamei mele este căsătorit cu o româncă din Bacău. Unchiul meu locuiește în România”, a mai spus Michel Morrone, pentru sursa precizată.

