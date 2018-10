Leo de la Strehaia, la ananghie? A scos-o pe Dana Criminala în oraș să mănânce covrigi la un leu

Fanii lui Leo de la Strehaia sunt confuzi! A ajuns, oare, Leo de la Strehaia la ananghie? Nu de alta, dar zilele trecute el a scos-o pe Dana Criminala în oraș să mănânce covrigi la un leu.

Leo de la Strehaia a renunțat la aroganțe, la restauranetele de lux și la viața bună. Sau cel puțin asta cred fanii lui când l-au văzut în oraș, împreună cu Dana Criminala. Cei doi nu au luat prânzul lao terasă de fițe ci au mers glonț la o covrigărie de unde au cumpărat… covrigi la un leu! Ei bine, se pare că nu lipsa banilor l-a îndemnat pe Leo de la Strehaia să-și ”răsfețe” papilele gustative cu covrigi ci faptul că de când este cu Dana Criminala el vede bucuria în lucrurile mici… chiar și de un leu! (CITEȘTE ȘI: ”ÎMPĂRATUL LUMII INTERLOPE” I-A PUS TAXĂ DE ȘMECHERIE LUI LEO DE LA STREHAIA: ”NU TE LAS ÎN VIAȚĂ FĂRĂ SĂ-MI FAC NEBUNIA CU TINE!”)

“Am iesit, zilele trecute, la o plimbare cu Dana. Voiam sa ne bucuram de vremea frumoasa, sa ne plimbam, linistiti, prin Bucuresti. Am luat-o pe jos, am facut o tura de centru si ne-a luat foamea, asa ca am oprit si am cumparat cativa covrigi. I-am impartit, iar asta a fost un moment care mi-a ramas in mine, mi-am dat seama ca nu trebuie sa mananci la restaurante de lux pentru a avea parte de momente placute. Dana le-a dat si de mancare porumbeilor, nu rezista sa nu hraneasca toate animalele din jurul ei. Are o inima buna, asa m-a si cucerit, de fapt.”, a mărturisit Leo de la Strehaia pentru wowbiz.ro.

Leo de la Strehaia, relație controversată cu Dana Criminala

Telenovela dintre Leo de la Strehaia şi ”Dana Criminala” pare să fie fără de sfârşit. După numeroase despărțiri și împăcări, de nimeni nu le mai știe numărul… iată că cei doi par să fi găsit într-un final secretul unei relații care să se apropie de… perfecțiune. (VEZI ȘI: LEO DE LA STREHAIA, AUDIAT LA PARCHETUL GENERAL!)

“Nu vreau copii cu Dana, nu mai sunt la varsta potrivita, dar in rest avem, impreuna, tot ce trebuie pentru a fi o familie fericita.”, a mai spus Leo de la Strehaia.