Leo de la Strehaia, primele declarații după ce a fost reținut sub acuzația de înșelăciune

Leo de la Strehaia a făcut primele declarații după ce a fost reținut sub acuzația de înșelăciune.

UPDATE: Leo de la Strehaia a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, după mai bine de trei ore de audieri, fiind acuzat de înșelăciune. El urmează a fi prezentat din nou vineri la audieri în fața polițiștilor și procurorilor, care vor decide dacă vor propune arestarea preventivă. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de de înșelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

”Sunt nevinovat. Aparatele alea… urmau să se vândă. Nu le-au furat nimeni”, a spus Leo de la Strehaia în timp ce mergea spre mașina poliției. Mama lui Leo de la Strehaia i-a luat apărarea fiului ei, printre lacrimi de disperare: ”Lăsați-l că n-a furat nimic copilul meu”.

Vineri, la orele 11:00, Leo de la Strehaia va fi dus la audieri.

“Clientul meu a fost reținut pentru 24 de ore, acuzațiile sunt pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Este acuzat că a luat o marfă de la o anumită societate, plata nu a ajuns încă la scadență, dar a fost formată plângerea și în acest moment s-a luat măsura reținerii. Mâine va fi dus la audieri, la orele 11:00, în calitate de inculpat. A prezentat exact cum au stat lucrurile, a dat o declarație destul de complexă, au durat vreo trei ore și ceva audierile, noi apreciem că nu este infracțiune, repet, a fost luată o marfă cu plata la termen , termenul expiră peste 32 de zile. Sub acest aspect, nu apreciem că ar putea să existe infracțiunea de înșelăciune, dar vom vedea. Se administrează probe, s-au efectuat percheziții. Vom vedea cum va fi administrat probatoriul în continuare”, a declarat ioan Andrei Necea, avocatul lui Leo de la Strehaia.

Poliţia Capitalei a prins luni seara în flagrant doi bărbaţi, de 25 şi 45 de ani, care transportau zeci de aparate de aer condiţionat, în valoare de 300.000 de lei, obţinute prin înşelăciune. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei doi bărbaţi este fiul celebrului Leo de la Strehaia.

“Astazi, 15.07.2019, politistii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București Serviciul de Investigarea Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind în continuarea cercetărilor in cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, exploatând date operative, au prins în flagrant 6 persoane, care după ce au indus in eroare reprezentanții unei societăți comerciale au incarcat 17 aparate de aer conditionat, urmand să incarce alte câteva zeci, pe care le-au transportat pe raza unei localități din județul Ilfov, fiind interceptati de polițiști.

Din cercetări , până la acest moment, a rezultat faptul că mai multe persoane arogându-și in fals calitatea de reprezentați a două societăți comerciale ar fi indus in eroare persoana vătămată, determinand-o să livreze de la punctul de lucru situat pe raza Sectorului 1, circa 150 de aparate de aer condiționat, in valoare de 300.000 lei.



Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalității Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului1 cu doi bărbați în stare de reținere“, transmitea, luni, Poliţia Capitalei.

Potrivit surselor judiciare, Leo de la Strehaia a fost reținut în dosarul de înșelăciune, care îl vizează și pe fiul său. În continuarea cercetărilor în dosarul de înșelăciune instrumentală de Serviciul de Investigarea Criminalității Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, la sediul subunității de poliție este audiat un bărbat de 42 de ani, față de care există suspiciunea rezonabilă că ar fi implicat în cauză.