Leo Messi, acuzat că și-a înșelat soția cu o jurnalistă. Acuzații fără precedent la adresa starului Argentinei

La nici măcar o lună de când a menționat-o pe soția sa la Balonul de Aur, Leo Messi ar fi în prag de divorț. Campionul mondial este acuzat că ar fi căzut în mrejele unei jurnaliste.

Presa braziliană notează că starul Argentinei ar fi înșelat-o pe Antonela Roccuzzo cu Sofia Martinez, în condițiile în care jurnalista a ținut un discurs pasional la Cupa Mondială 2022 despre fotbalistul de renume.

Daniella Semaan, care este prietenă cu Leo Messi și cu soția sa, a negat cu vehemență acuzațiile de amantlâc și de divorț, spunând:

„Ce publicație e asta care n-are niciun sens….și nu are nici dreptate”, a fost mesajul postat de Daniella Semaan, pe Intagram.

Rămâne de văzut ce va spune și fotbalistul. Până la acest moment, nu a dorit să intre în subiect. Oricum, este împreună cu soția sa de când se știu. S-au cunoscut la vârsta de 5 ani și mereu a arătat, în spațiul public, că îi este fidel.

(CITEȘTE ȘI: Leo Messi rupe tăcerea! Campionul mondial a explicat de ce a ales Inter Miami în detrimentul Barcelonei. „Am vrut să ies din lumina reflectoarelor”)

În anul 2023, Leo Messi a câștigat, pentru a opta oară, Balonul de Aur, premiu pe care l-a obținut și în anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021. La decernare, a venit îmbrăcat în negru, alături de soția sa, Antoanele Roccuzzo și cei 3 fii ai lor. Cu acest prilej, a ținut un discurs emoționat, în care și-a lăudat soția:

„Bună seara, vă mulțumesc. Înainte să încep, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au votat, care m-au făcut să iau acest premiu, colegilor mei de echipă. Eu cred că ăsta este un cadou pentru tot grupul, pentru toți oamenii din Argentina, pentru tot ce am obținut.

Nu vreau să uit de Haaland, de Kylian, care au avut un an incredibil la nivel individual. Haaland a avut un an spectaculos, a obținut totul. Nu am nicio îndoială că la anul va obține el acest premiu.

Văd mulți tineri aici și dacă stau să privesc din altă perspectivă, nu am nicio îndoială că va fi timp pentru tinerii care vin în urma noastră. Am fost pentru mulți ani la gala asta și jucătorii se vor schimba mereu, dar nivelul nu se va duce niciodată, așa că ne vom bucura mulți ani de acum încolo.

Vreau să fac o mențiune specială pentru toți oamenii care mi-au fost alături în tot timpul în care mi-au desfășurat cariera, cum a fost și la Campionatul Mondial, când mi-au spus că voi fi campionul lumii. Am putut să-mi îndeplinesc visul. Tot ce îmi lipsea era afecțiunea.

Am primit foarte multă, mulți oameni, de diferite naționalități, voiau ca Argentina să fie campioana lumii. Vreau să mulțumesc și familiei mele, care este în Argentina, celor de la Miami, desigur, soției mele și copiilor mei”, a spus Leo Messi.