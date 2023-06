Leo Messi rupe tăcerea! Campionul mondial a explicat de ce a ales Inter Miami în detrimentul Barcelonei. „Am vrut să ies din lumina reflectoarelor”

Leo Messi (35 de ani) s-a despărțit recent de PSG după ce contractul său cu formația pariziană a expirat. Starul argentinian a fost asaltat cu oferte extrem de tentante însă intenția sa a fost să revină la FC Barcelona, echipa sa de suflet. În cele din urmă, mutarea a picat și campionul mondial a ales să meargă la Inter Miami, echipa lui David Beckham. Pentru a spulbera orice fel de speculații, Messi a ținut să clarifice întreaga situație și a explicat exact ce anume l-a făcut să meargă la echipa din Major League Soccer.

În ciuda ofertelor uriașe, Messi și-a dorit să revină pe Camp Nou

După ce despărțirea lui Messi de PSG a devenit o certitudine, clubul Al Hilal i-a făcut o ofertă uriașă argentinianului. Saudiții i-u propus un contract fabulos, cu un salariu anual de 400 de milioane de euro. Totuși, campionul mondial și-a dorit foarte mult să poată reveni la clubul său de suflet, FC Barcelona. Problemele financiare cu care se confruntă în continuare clubul catalan au influențat însă radical decizia lui Messi. Pentru a-l putea aduce pe argentinian, Barcelona trebuia să facă anumite „sacrificii”. În ciuda faptului că au reușit să echilibreze cât de cât situația financiară, catalanii erau obligați să renunțe la câțiva jucători și să reducă anumite salarii. Aceste aspecte nu au fost însă pe placul lui Messi, care a ales să meargă la clubul Inter Miami.

De ce a ales Messi să meargă la Inter Miami. „Am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor”

Dorind să demonteze toate speculațiile pe seama deciziei sale, Leo Messi a oferit un amplu interviu în care a explicat motivele care l-au făcut să aleagă echipa lui David Beckham în detrimentul Barcelonei. Trecând deja printr-o situație similară în urmă cu doi ani, starul argentinian nu a mai dorit să fie din nou motivul măsurilor drastice luate pe Camp Nou. În plus, în momentul în care transferul la Barcelona a picat, el s-a decis să părăsească Europa și să iasă puțin din lumina reflectoarelor. Astfel, de acum înainte el va putea să acorde mai mult timp familiei sale.

„Mi-am dorit foarte mult să revin la Barcelona. Eram foarte încântat de idee, dar, după ce am trăit în 2021, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și până la urmă să plec și viitorul să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora.

Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor (n.r. – pentru aducerea sa) și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva. Așa că am luat decizia că voi merge la Miami. Dacă nu am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea”, a declarat Leo Messi, conform Mundo Deportivo.

