Karim Benzema pleacă de la Real Madrid după 14 ani. Starul francez e gata să se dueleze cu Ronaldo în Arabia Saudită

Se apropie finalul unei ere: Karim Benzema se desparte de Real Madrid, după 14 ani și 25 de trofee. Contractul fotbalistului de 35 de ani va expira la sfârșitul acestui sezon, iar jucătorul pare că nu vrea să continue în Spania. Starul francez e gata să-i devină rival lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită!

Karim Benzema se pregătește să plece de la Real Madrid, după 14 ani și 25 de trofee câștigate. Fotbalistul de 35 de ani nu a semnat încă un nou contract, deși în presa spaniolă se vehiculează faptul că ar fi primit o ofertă de nerefuzat din partea arabilor. Starul francez va spune adio formației la care a jucat din 2009 și se îndreaptă ușor spre o altă echipă. Clubul saudit Al-Ittihad este cel care a pus la bătaie o avere pentru jucător: un contract de doi ani și un salariu de 100 de milioane pe an. Benzema ar urma să dea cu subsemnatul, după ce îi expiră contractul cu Real Madrid. E gata să facă mutarea vieții lui, ținând cont că nu mai are mult timp până la retragerea lui din fotbal.

CITEȘTE ȘI: LIONEL MESSI SEMNEAZĂ CU O ECHIPĂ-SURPRIZĂ. BANII FAC DIFERENȚA, IAR PSG DEVINE ISTORIE

Cel care a dat vestea plecării lui Benzema de la Real este jurnalistul ESPN, Julien Laurens. Acesta a anunțat, pe rețelele de socializare, că marele fotbalist are de gând să spună adio Spaniei.

”Karim Benzema a decis să plece de la Real Madrid după 14 ani și 25 de trofee, inclusiv cinci Champions League. Moștenirea pe care o lasă în urmă este imensă. O persoană incredibilă și un jucător incredibil. Unul dintre cei mai buni”, a scris Julien Laurens pe Twitter.

CITEȘTE ȘI: ECHIPA LA CARE CRISTIANO RONALDO REVINE ÎN EUROPA. NU MAI ARE DE GÂND SĂ STEA PREA MULT LA ARABI

Karim Benzema has decided to leave Real Madrid after 14 years and 25 trophies including 5 Champions Leagues. His legacy is immense. An incredible person and an incredible player. One of the greatest ever. @ESPNFC

— Julien Laurens (@LaurensJulien) June 1, 2023