David Beckham explică de ce Leo Messi este fotbalistul său preferat

Fostul mare fotbalist englez David Beckham a explicat motivul pentru care Lionel Messi este jucătorul său preferat, pe care adoră să îl urmărească tot timpul. El a remarcat nu doar calitățile de pe teren, ci și un aspect din afara fotbalului.

Într-un interviu acordat ESPN, Beckham a declarat că personalitatea grozavă pe care Messi o are contribuie la aura unui jucător fenomenal. „Messi este fotbalistul preferat. Îl iubesc pe Leo din mai multe motive. Îl iubesc pentru că este un tată grozav. Îl iubesc pentru că are o personalitate grozavă. De asemenea, este și o persoană grozavă. Dar cred că ceea ce toată lumea iubește la el este felul în care joacă. Pune multă pasiune în tot ceea ce face. El joacă fotbalul așa cum trebuie practicat, cu multă libertate. Și am putut să vedem asta și la Cupa Mondială. Modul în care a jucat pentru echipa sa, pentru țara lui și pentru a câștiga Cupa Mondială a fost ceva incredibil pentru el. Și îmi place să mă uit la jucători ca el”, a afirmat David Beckham.

Declarația lui Beckham nu este surprinzătoare, în condițiile în care presa internațională a scris pe larg în ultimii ani despre interesul pe care fostul fotbalist englez îl are pentru a-l aduce pe Messi pe finalul carierei la echipa pe care o patronează, Inter Miami.

Contractul lui Messi cu PSG nu a fost prelungit, iar presa din străinătate a scris din nou despre intenția lui Beckham de a-l aduce pe starul argentinian în Florida, la Inter Miami.

Messi are un nou obiectiv: câștigarea Champions League cu PSG

Leo Messi nu a vorbit momentan despre viitorul său, deși presa internațională scrie intens despre situația sa contractuală. Argentinianul este concentrat pe munca pe care o are de făcut la PSG, echipă alături de care are ca obiectiv câștigarea Champions League în acest sezon.

Nu se anunță o misiune ușoară, în condițiile în care francezii vor întâlni Bayern Munchen în optimile de finală. Dar specialiștii în pariuri sportive o văd pe PSG una dintre favoritele la câștigarea trofeului, imediat după Manchester City și Bayern Munchen. Formația lui Pep Guardiola pornește de departe cu prima șansă și are cota 2.80, în timp ce Bayern Munchen este a doua favorită cu cota 7.00. În schimb, PSG are cota 9.00 la câștigarea Champions League, dar e văzută cu șanse ceva mai bune decât Liverpool (cota 12.00), Real Madrid (cota 12.00) ori Napoli (cota 15.00).

Leo Messi a câștigat Champions League de patru ori în carieră, de fiecare dată cu FC Barcelona, în 2006, 2009, 2011 și 2015. Așadar, au trecut ani buni de când argentinianul nu a mai pus mâna pe acest trofeu, iar în 2023 este principalul obiectiv pe care PSG și l-a stabilit.

Francezii aleargă de ani buni după câștigarea trofeului, însă până acum nu au izbutit această performanță. Cel mai aproape au fost în 2020, când au disputat finala cu Bayern Munchen, pe care au pierdut-o însă cu 1-0. Anul trecut, francezii au fost eliminați în optimile de finală, iar acum doi ani au disputat o semifinală, pe care au pierdut-o.

Partida tur dintre PSG și Bayern Munchen va avea loc pe 14 februarie, de la ora 22:00, în timp ce returul este programat pe 8 martie, de la aceeași oră. Va fi una dintre cele mai interesante confruntări din optimile Champions League, fază în care un alt cap de afiș este duelul dintre FC Liverpool și Real Madrid.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.