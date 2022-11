Lionel Messi, ales cel mai bun fotbalist din istorie de FourFourTwo

Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist din istorie de cunoscuta revistă Four Four Two. El a reușit astfel să îi depășească pe Diego Maradona și Cristiano Ronaldo. În topul realizat de britanici se află și Gică Hagi, plasat pe locul 100.

Four Four Two l-a desemnat pe Messi pe primul loc, justificând faptul că Messi este cel mai constant jucător când vine vorba despre prestațiile la nivel individual și că este capabil să câștige de unul singur meciuri importante. Mai mult, este considerat și cel mai important jucător din generația actuală.

Ce-i drept, cifrele și rezultatele vorbesc de la sine pentru Messi. A câștigat de șapte ori Balonul de Aur, un adevărat record, de șase ori Gheata de Aur a Europei și are nu mai puțin de 35 de trofee cu FC Barcelona, dintre care 10 campionate, șapte Cupe ale Regelui și 4 Champions League. Este cel mai bun marcator din istoria La Liga, cu 474 de reușite. După un prim sezon mai slab în tricoul lui PSG, el reîncepe să își arate calitățile și evoluează la cel mai înalt nivel.

Totodată, este câștigător de Copa America alături de naționala Argentinei, pentru care are cifre excelente, reușind să marcheze de 90 de ori în 164 de partide. Cu astfel de statistici, Messi este considerat și unul dintre favoriții pentru titlul de golgheter de la Cupa Mondială din 2022, specialiștii la pariuri online mizând pe el. Messi are cota 15.00 și cu șanse mai bune decât el sunt văzuți doar Neymar (cota 10.00), Kylian Mbappe (cota 10.00), Harry Kane (cota 13.00) și Karim Benzema, într-o competiție în care Brazilia pornește cu prima șansă, potrivit specialiștilor.

Messi i-a întrecut pe Maradona și Ronaldo

În topul realizat de Four Four Two, Leo Messi a reușit să fie plasat peste Diego Maradona și Cristiano Ronaldo. Maradona este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din istoria Argentinei, campion mondial cu această națională, și a încântat prin driblingurile sale și prin reușitele spectaculoase. A avut o carieră excelentă, mai ales în tricoul lui Napoli, fiind cel mai bun jucător din istoria acestui club. Maradona a murit în noiembrie 2020.

De partea cealaltă, portughezul Cristiano Ronaldo are și el o carieră de cinci stele, fiind campion în Anglia, Spania și Italia, dar și câștigător de Champions League alături de Real Madrid și Manchester United. Este cel mai bun marcator din istoria Portugaliei și continuă să joace la un nivel ridicat deși are 37 de ani.

Hagi, inclus în topul celor mai buni fotbaliști din istorie

Printre numele de legendă ce se află în acest top se află și Gică Hagi, pe care britanicii l-au inclus pe locul 100.

„La vârsta de 30 de ani, când se presupune că se apropia de retragere, s-a alăturat clubului Galatasaray, unde și-a petrecut o jumătate de deceniu fructuoasă, cimentându-și statutul de legendă vie și adunând alte 10 trofee. Momentul carierei: SUA 1994, când România a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale (eliminând Argentina pe parcurs), inspirată de Hagi și piciorul său stâng magic”, este descrierea făcută de cei de la Four Four Two.

Hagi s-a arătat onorat de faptul că meritele sale au fost recunoscute.

„Sunt mândru să fiu în acest clasament și le mulțumesc antrenorilor, mentorilor, profesorilor, începând cu Iosif Bukkosy și continuând cu toți ceilalți care m-au ajutat să ajung acolo”, a spus Hagi.

