Test de inteligență | Corectați 4-0=14, mutând un singur băț de chibrit!

Astăzi, Cancan.ro vă aduce în atenție un nou test de inteligență! În noul test IQ, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru ca egalitatea 4-0=14 să devină corectă. Testul vă va proba gândirea logică. Dacă nu ați descoperit care chibrit trebuie mutat, atunci noi vă vom sări în ajutor. Răspunsul se regăsește mai jos.

Cancan.ro vă aduce în atenție un nou test IQ. De data aceasta, un singur chibrit trebuie să fie mutat, pentru ca egalitatea prezentată mai sus, 4-1=14, să devină corectă. Însă, înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă a testului, vă oferim câteva detalii legate de acest coeficient și modul în care este determinat.

În câmpul de specialitate, este utilizat un test de inteligență (sau un cumul de teste), pentru a afla în ce grupă se încadrează un individ din acest punct de vedere. Există trei grupe de IQ: sub medie, mediu, peste medie. Testele de inteligență sunt parte a diagnosticului psihologic și, susțin experții, pot fi benefice pentru dezvoltarea cognitivă a celor mici. În acest sens, se recomandă, încă de la o vârstă fragedă, să fie efectuate astfel de teste cu cei mici. Se regăsesc și sub formă de jocuri, în funcție de vârsta copilului. Psihologul francez Alfred Binet este cel care a perfecționat testele IQ. De altfel, în cazul copiilor, există și testul IQ Wechsler (se mai numește și WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children), recomandat celor între 6 și 16 ani și 11 luni.

Test de inteligență: care va fi chibritul mutat pentru ca egalitatea 4-0=14 să devină corectă?

Un singur chibrit trebuie să fie mutat pentru ca egalitatea mai sus amintită, 4-0=14, să devină corectă. Trebuie să priviți cu atenție cele 14 chibrituri din imagine. Dacă nu ați reușit să descoperiți răspunsul corect, atunci Cancan.ro vă sare în ajutor. În acest sens, trebuie să mutați chibritul care reprezintă cifra 1 și să îl transformați în operație matematică. Cu alte cuvinte, „1” de la rezultat se va muta la minus, operație matematică care va deveni plus („+”). Astfel, avem: 4+0=4.

Dacă doriți să vă testați cât mai mult abilitățile și să vă dezvoltați mai mult logica, atunci vă invităm să rezolvați o serie de teste de inteligență care pot fi regăsite direct AICI. Multe dintre acestea pot fi împletite cu succes cu cele de perspicacitate. De altfel, există și teste cu iluzii optice, dar și cele de personalitate, care vă pot arăta detalii neștiute despre propria persoană. Multe dintre ele sunt utilizate în câmpul psihologic, îndeosebi cele IQ, pentru identificarea gradului de inteligență.