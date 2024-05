Scrisoarea bizară primită de Marilyn Monroe acum 7 decenii! Propunerea făcută divei de către un scriitor celebru: „E deja sclavul tău”

John Steinbeck este autorul romanelor „Fructele mâniei”, „La răsărit cu Eden”, „Șoareci și oameni”, dar a cunoscut celebritatea după ce s-a aflat că i-a trimis o scrisoare lui Marilyn Monroe. În 1955, scriitorul s-a pus în postura în care ajunsese să se disprețuiască după ce i-a cerut autograf actriței. El nici nu suporta să dea autografe tinerilor care-i citeau cărțile, însă a fost nevoit să-și lase orgoliul deoparte și să-i scrie câteva rânduri divei pop a secolului al XX-lea.

John Steinbeck este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori de romane. A câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 1962, a scris „Fructele mâniei”, „La răsărit cu Eden”, „Șoareci și oameni”, adevărate opere de artă. În total, el a scris douăzeci și șapte de cărți, acestea incluzând șaisprezece romane, șase cărți non-ficțiune și cinci colecții de povestiri. Romancierul a fost nevoit să-i scrie o scrisoare lui Marilyn Monroe, îndemnat de soția lui, Elaine. Aceasta i-ar fi povestit nepotului lor că „unchiul John” a întâlnit-o pe diva pop de care el era îndrăgostit.

Scrisoarea romancierului către Marilyn Monroe

Așa că, scriitorul s-a văzut nevoit să-i scrie câteva rânduri fostului model, căci nepotul său își dorea neapărat o fotografie cu un autograf din partea lui Marilyn Monroe. John și-a pus la bătaie umorul caracteristic și a trecut la treabă. Se întâmpla în 1955, când romancierul american s-a pus în postura pe care n-o suporta: să ceară autografe! Toate aceste detalii au fost scoase la iveală de către Keith Ferell, în biografia scriitorului „John Steinbeck: The Voice of the land”.

„Dragă Marilyn, În toată experiența mea de până acum nu am cunoscut niciodată pe cineva care să ceară un autograf pentru el însuși. E mereu pentru un copil sau pentru o mătușă bătrână, ceea ce devine foarte obositor, după cum știi mai bine decât mine. De aceea, cu o anumită greață, îi spun că am un nepot care trăiește în Austin, Texas, al cărui nume e Jon Atkinson. E cu un picior în pragul pubertății, dar asta e doar una dintre problemele lui. Cealaltă ești tu. Știu că nu ești făcută din eter ceresc, dar el nu știe. O sugerare a faptului că ai funcții (ale organismului- n.r.) normale l-ar șocat profund și nu am de gând să fiu eu cel care îi spune. Într-o călătorie în Texas, soția mea a făcut greșeală fatală de a-i spune lui Jon că te-am cunoscut. Nu o prea crede, dar respectul lui pentru mine a crescut. Acum, mi se cer tot felul de favoruri prostești, așa că nu am nicio ezitare să Îți cer unul ție. Ai vrea să îi trimiți… o poza cu tine, poate într-o dispoziție feciorelnică meditativă? Să i-o dedici lui si să-i arăți astfel că ești conștient de existența lui? E deja sclavul tău. Astfel ar deveni al meu. Dacă accepți, o să-ți trimit o cheie de la intrarea doamnelor de la Fort Knox. În plus, te voi plăcea foarte mult. Al tu, cu sinceritate, John Steinbeck”, este scrisoarea acestuia către Marilyn Monroe, notează anaarecarti.ro

