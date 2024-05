Traumele prin care a trecut Ioana Ginghină. Actrița a dezvăluit detalii dureroase despre pierderea sarcinii la cinci luni

Ioana Ginghină a trecut prin clipe cumplite! Actrița a făcut declarații dureroase despre pierderea sarcinii la cinci luni. La momentul respectiv, aceasta era căsătorită cu Alexandru Papadopol, iar medicii le-au comunicat că fătul prezintă malformații. Trauma provocată de această experiență a lăsat o urmă adâncă în inimile lor. Cu toate acestea, câțiva ani mai târziu, au avut bucuria să o întâmpine în viața lor pe Ruxandra.

După 12 ani de căsnicie, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au decis să divorțeze în 2019. Din această uniune a rezultat o fiică, Ruxandra, care acum are 16 ani. Înainte de nașterea Ruxandrei, Ioana a trecut printr-o pierdere dureroasă, întrucât a suferit un avort spontan într-un stadiu avansat al sarcinii din cauza unui accident genetic. Medicii au avertizat că fătul prezenta malformații, aducând cu sine o poveste marcată de suferință și durere.

Cu durere în suflet, Ioana Ginghină își amintește momentul în care a trebuit să înfrunte realitatea renunțând la sarcină. Ecografiile au dezvăluit malformații severe ale fătului, iar sub îndrumarea medicilor, actrița a fost nevoită să ia o decizie copleșitoare.

„Eu am trecut prin două povești mai triste. Înainte de Ruxandra, am avut o sarcină pe care am dus-o până în luna a cincea, când m-am dus la ecografie și s-a descoperit faptul că copilul are malformații, adică am văzut pe acel ecran cum copilul are malformații. Nu am crezut prima părere, ne-am dus la alt doctor, nici nu am putut să mai fac avort și a trebuit să mi se provoace nașterea și a fost cumplit, pentru că o săptămână a trebuit să stau în spital ca să-mi provoace nașterea. A fost foarte greu’, a spus actrița în emisiunea La Măruță de pe Pro TV.