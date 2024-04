Ioana Ginghină a pierdut o sarcină! Abia acum a avut curajul să vorbească despre drama prin care a trecut: ”M-a afectat!”

Ioana Ginghină (47 de ani) și-a făcut abia acum curaj și a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile și delicate momente din viața sa. Înainte să devină mamă pentru prima dată, actrița a suferit un avort spontan, eveniment care a marcat-o, mai ales că – din punct de vedere medical – sarcina decurgea conform așteptărilor.

Viața Ioanei Ginghină a fost presărată cu multe evenimente fericite, dar și necazuri. A fost căsătorită de 2 ori și a trecut prin două divorțuri. În mariajul cu Alexandru Papadopol – în perioada 2006 – 2019 – Ioana Ginghină a avut de trecut prin cea mai traumatizantă întâmplare. Imediat după oficializarea relației, actrița a rămas gravidă pentru prima dată, însă toată fericirea pe care a simțit-o în acele clipe a fost anulată atunci când a suferit un avort spontan.

Citește și: ULUITOR! IOANA GINGHINĂ E MĂRITATĂ, DAR CERERILE ÎN CĂSĂTORIE CURG LA GREU! ȘI NU E TOTUL… : ”CE ȚI-AȘ PUPA CORPUL ĂLA AL TĂU!”

Ioana Ginghină, confesiuni dureroase despre prima sarcină pierdută

Invitată în podcastul ”În Oglindă”, Ioana Ginghină a vorbit despre lupta de a deveni mamă. Și-a dorit foarte mult să aibă doi copii, însă destinul i-a pus piedici încă de la prima sarcină – atunci când a suferit un avort spontan. Deși era la zi cu tot pachetul de analize specific unei sarcini – informații atât despre sănătatea mamei, cât și a copilului – medicul a informat-o că avortul spontan a avut loc din cauza unui accident genetic. În ciuda suferinței, actrița nu s-a gândit niciun moment să renunțe, ba chiar a așteptat cu nerăbdare să primească aprobarea medicului pentru a încerca din nou să rămână însărcinată.

„M-a afectat prima sarcină pierdută. Acolo am avut gândurile alea ”de ce mi se întâmplă mie”,”de ce s-a întâmplat asta”, ”poate mi se mai întâmplă încă o dată” și așa mai departe. Mi-a fost frică să mai rămân încă o dată gravidă ca să nu se mai întâmple un avort spontan. Medicul ne-a spus că a fost un accident genetic. Bun, dar ce șanse erau să nu se mai repete?! Erau zero sau 100% șansele”, a spus Ioana Ginghină.

La mai puțin de un an de când a suferit avortul spontan, Ioana Ginghină a rămas din nou gravidă. De data aceasta, sarcina a evoluat conform așteptărilor și a devenit mama unei fetițe perfect sănătoasă. Ruxandra, fiica ei și a actorului Alexandru Papadopol, are acum 15 ani și este o adolescentă cu aspirații în domeniul artelor.

”Noi ne-am făcut analizele și am văzut că nu era nicio problemă. A existat o perioadă în care mi-am tot făcut niște gânduri… dar așa sunt eu. Am rămas însărcinată la mai puțin de un an după acest avort. Când am primit acordul medicului, nu a mai stat să mă gândesc la faptul că nu sunt pregătită, stai să vedem, stai că poate nu e bine sau mai știu eu ce. Am dat uitat tot ce a fost și am trecut la treabă. Mi-a stat gândul numai la faptul că am șanse să fac acel copil. Nu am stat foarte mult în suferința aia”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul ”În Oglindă”.

În anul 2019, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat. Un an mai târziu, actrița și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice, bărbatul care a reușit să o facă soție pentru a treia oară. În toamna anului trecut, cei doi s-au căsătorit legal, eveniment intim care a avut loc în mare discreție, în curtea casei actriței, alături de cei mai apropiați prieteni ai lor. Actrița s-a ocupat personal de organizarea petrecerii.

”Vom face doar cununia civilă, la mine în curtea casei. Va fi ceva intim, doar 40 de persoane, fără sarmale! Petrecerea va fi la mine în curte, pe relaxare, DJ-ială, tort cu shoturi. Am fost la o prezentare și am văzut tort cu shoturi și mi-a plăcut. Avem bufet suedez și diverse chestii drăguțe, cum ar fi bar de cocktail de la Shoteria, bar de limonade, înghețată, cooking show. Se va găti aici totul. Vor fi decorațiuni multe în curte și aranjamente florale. Le-am văzut la Jojo la nuntă și mi-au plăcut foarte tare. Rochia este simplă, comodă și frumoasă. Nașii sunt o prietenă de-a mea din facultate și soțul ei.”, spunea Ioana Ginghină în urmă cu ceva timp.

Citește și: IOANA GINGHINĂ, SCHIMBARE RADICALĂ ÎN DIETĂ DUPĂ CE A FOST VEGETARIANĂ TIMP DE 8 ANI: ”NU ÎMI IEȘEAU BINE ANALIZELE, ERAM PE PERFUZII”