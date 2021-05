Leo vrea să rămână la Sepsi: „Am mai spus-o: vreau să continui aici!”

În ciuda interesului pe care campioana CFR Cluj l-a arătat pentru el, Leo Grozavu a declarat că își dorește să rămână pe banca formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe cu care a încheiat acest play-off pe locul 4.

La sfârșitul partidei câștigate de elevii săi cu FC Botoșani, scor 1-0, în ultima rundă a play-off-ului Ligii 1, Grozavu a spus că deși nu a semnat noul angajament cu gruparea din Sf. Gherghe, șansele să continue la covăsneni sunt foarte mari.

„Vreau să continui la Sepsi, am mai spus-o. Nu am semnat contractul pentru că este unul în desfășurare, până la finalul lunii iunie. Rămâne de văzut. Eu am spus ce îmi doresc. Pleacă Zidane, a plecat Conte, pleacă Iordănescu, ce contează dacă plec sau rămâne Grozavu? Ofertă de la CFR Cluj? Sunt zvonuri și nu pot confirma așa ceva”, a declarat Leo Grozavu, după victoria cu FC Botoșani 1-0, în ultima etapă din play-off.

Afirmațiile tehnicianului au fost întărite de Laszlo Dioszegi. Finanțatorul lui Sepsi, a afirmat că după meciul de baraj de duminică din Conference League se va pune la masa tratativelor cu Grozavu pentru a ajunge la un numitor comun în privința noului angajament.

„Am vorbit, am discutat în mare. Să se termine campionatul, iar luni, la prima oră, stăm la discuții. Noi vrem să prelungim contractul. Zvonuri sunt, dar nu cred că vrea să plece. Locul lui e aici lângă noi! O mărire de salariu ar fi ceva normal. Trebuie să stăm la masă și să luăm decizii. Din partea noastră, vrem să continue”, a afirmat patronul lui Sepsi OSK la Digisport.