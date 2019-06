Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora

Leonard Miron a trecut prin momente foarte dificile, fiind diagnosticat cu cancer pancreatic. Șocul a fost maxim pentru el, în vara trecută, însă tumora a fost descoperită foarte devreme, astfel că totul s-a terminat cu bine.

Leonard Miron, invitat în emisiunea ”Agenția VIP”, nu s-a ferit să vorbească despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. În vara anului trecut, vedeta TV a fost diagnosticată cu cancer pancreatic, iar o astfel de veste l-a deprimat. A apelat chiar și la serviciile unui psiholog, dar spune că totul s-a încheiat cu bine.

“Am reuşit să trec peste acea perioadă de şoc. Medicii au descoperit tumoarea foarte devreme şi am putut fi salvat. Chiar mă gândeam că sunt atât de rău şi de păcătos, încă nici cel de Sus nu mă vrea, nici cel de Jos. Vorbeam cu Iuliana (n.red. – Iuliana Marciuc), la petrecerea de ziua mea am avut invitaţi cărora, cu gândul, cu vorba, cu fapta, le-am făcut rău cândva. Când am primit acest diagnostic, atunci m-am gândit dar de ce să fiu rău, să fac rău, să invidez. M-am schimbat din această privinţă”, a declarat Leonard Miron.

”Nu vreau să mă mai complic cu lucrurile altora”

Leonard Miron a fost operat prin metoda Cyberknife. Este vorba despre este un aparat medical care folosește o metoda alternativă non-invazivă pentru chirurgie în tratarea tumorilor maligne sau benigne oriunde în corp. Metoda este recomandată pentru tratarea prostatei, a creierului, a coloanei, a ficatului, a pancreasului sau a rinichilor, iar tratamentul presupune administrarea unei cantități mari de radiație cu precizie milimetrică.

După ce s-a confruntat cu un astfel de diagnostic crunt, Leonard Miron și-a reviziut complet atitudinea și spune că are foarte multe lucruri de făcut în viață. Totodată, insistă asupra unui aspect esențial – dorește să evite toate complicațiile.

Nu este rolul meu să judec pe nimeni. Sunt foarte fericit cu oameni cu fericiţi. Nu vreau să mă mai complic cu lucrurile altora. Am atâtea lucruri de făcut cu viaţa mea, încât nu mai pot pierde timp cu vieţile altora”, a mărturisit Leonard Miron, la “Agenţia VIP”