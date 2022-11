Leonidele 2022. În această noapte poate fi văzut unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice – ploaia de stele

Ploaia de stele sau Leonidele reprezintă unul dintre cele mai întâlnite fenomene astronomice. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie, cerul va ilustra una dintre cele mai frumoase ploi de stele căzătoare. Ea se poate vedea cu ochiul liber, iar numărul maxim ar putea fi de 10-15 Leonide pe oră. Cel mai bine, acestea pot fi văzute în jurul orei 01.00 dimineața.

Jumătatea lunii noiembrie ne prezintă un fenomen astronomic de-a dreptul spectaculos: Leonidele. Ploaia de meteoriți poate fi văzută și de pe teritoriul țării noastre, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

Românii pot vedea în această noapte ploaia de meteoriți de pe cer

După cum informează Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, ploaia de meteoriți a început de pe data de 6 noiembrie și va dura până pe data de 30 noiembrie. În această noapte, românii pot vedea pe cer fenomenul spectaculos.

Leonidele se pot observa cu ușurință, cu ochiul liber. Într-o singură oră, pot fi observați între 10-15 meteori. Nu este nevoie de dispozitive speciale sau anumite filtre de lumină. De asemenea, ei pot fi văzuți cel mai bine din zonele mai puțin populate, precum cele rurale sau de la marginea orașului.

Ce sunt Leonidele și cum s-au format

Denumirea de Leonide vine de la un roi de meteoriți care cad radiant din zona constelației Leo (Leului). În luna noiembrie a fiecărui an, orbita Pământ traversează zona prin care a trecut și cometa 55P / Tempel-Tuttle, aceasta lăsând o mare cantitate de praf pe orbită. Aceste particule pătrund în atmosferă, iar la frecarea cu aerul, ele lasă în urmă aceste dâre luminoase, potrivit informațiilor oferite de astro-urseanu.ro.

Mai mult decât atât, Leonidele produc furtuni de meteori. Astfel, pot fi văzute de la sute până la mii de stele căzătoare. Una dintre cele mai deosebite furtuni a fost cea din anul 1833, când au căzut aproape 100.000 de meteori pe oră.