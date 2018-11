Lewis Hamilton amenință cu plecarea din Formula 1 dacă se introduc mai multe curse

Campionul din Formula 1, Lewis Hamilton, amenință cu plecarea din F1 dacă proprietarii vor continua sa întroduca noi curse în calendarul competițional, potrivit cotidianului Mirror.

Britanicul a ameninţat, potrivit jurnaliştilor de la Mirror, că se va retrage dacă noul acţionar majoritar american îşi va pune în aplicare planul anunţat şi va urca numărul de Mare Premii în sezon de la 21 la 25. (CITEȘTE ȘI: VICTORIE SENZAȚIONALĂ OBȚINUTĂ DE LEWIS HAMILTON ÎN GERMANIA!)

„Cu siguranţă nu voi mai fi aici dacă vor fi 25 de Mari Premii. Deja mă simt de parcă aş fi la al 25-lea Grand Prix, mai multe curse nu sunt un lucru bun. Eu iubesc motorsportul, dar sezonul este şi aşa foarte lung, necesită un angajament incredibil din partea tuturor, petrecem foarte mult timp departe de familii. Perioada de pauză este foarte scurtă şi este greu, din punctul de vedere al unui competitor. Pregătirile pentru noul sezon încep de îndată ce sezonul în curs s-a încheiat, de aceea este greu să te capacitezi mental”, a declarat Lewis Hamilton, înaintea cursei din Brazilia.

Sezonul 2019 va avea 21 de Mari Premii, la fel ca cel din 2018, însă pentru prima dată în istoria competiţiei, ultima cursă va avea loc pe 1 decembrie.

Lewis Hamilton a câștigat pentru a cinea oară titlul de campion mondial

Lewis Hamilton a câștigat pentru a cinea oară titlul de campion mondial, după ce a terminat pe locul 4 Marele Premiu al Mexicului. Britanicul de 33 de ani a tranșat astfel lupta cu Vettel cu două etape înainte de finalul sezonului. Hamilton avea nevoie de o clasare în primele șapte locuri pentru a câștiga titlul și fără să forțeze a reușit să-și atingă obiectivul. (VEZI ȘI: LEWIS HAMILTON, PE VAL ÎN FORMULA 1)

Marele Premiu al Mexicului i-a revenit lui Max Verstappen, care este la al doilea succes în 2018. Pe locul 2 s-a clasat Sebastian Vettel (Ferrari), iar pe locul trei Kimi Raikkonen (Ferrari).

„Da, am un sentiment foarte ciudat acum. Nu a fost câștigat titlul aici, ci a fost prin multă muncă grea de-a lungul multor curse. Cred că trebuie să le mulțumesc fanilor de aici, din Mexic, e un Grad Prix special. Apoi vreau să transmit un mare mulțumesc echipei mele, care a trecut prin multe, a muncit mult la multe curse, așa că le sunt recunoscător. Le mulțumesc tututor celor care au făcut parte din asta, mai ales celor de la Mercedes. A fost o cursă oribilă, am avut un start minunat, apoi m-am tot zbătut și chiar nu știu ce s-a întâmplat după aceea. A fost o luptă continuă și am încercat să stăpânesc mașina și s-o aduc acasă. Le sunt recunoscător tuturor, familiei mele, vă iubesc, vă mulțumesc pentru sprijin. N-aș fi fost aici dacă n-ar fi fost tatăl meu, munca grea pe care a făcut-o și familia mea, deci e o experiență frumoasă", a declarat Lewis Hamilton la puțin timp după ce a câștigat titlul mondial.