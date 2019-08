Lidia Buble, în lacrimi. Ce dezvăluiri cutremurătoare a făcut soția lui Răzvan Simion

Lidia Buble a avut lacrimi în ochi astăzi și a împărtășit trăirile sale cu apropiații și fanii. Alături de o fotografie marcantă, soția lui Răzvan Simion a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Cei doi s-au căsătorit în mare secret în vara anului trecut.

Lidia Buble, în lacrimi astăzi

Lidia Buble se numără printre cele mai criticate vedete de la noi atât prin prisma relației pe care o are cu prezentatorul matinalului de la Antena 1, cât și pentru micile imperfecțiuni, despre care chiar ea a spus de multe ori că nu o deranjează. Astăzi… vedeta a publicat o poză alb-negru în care pare că plânge… iar în mână ține o “mască a fericirii” — o mască pe care mulți artiști o poartă atunci când urcă pe scenă și îi încântă pe oameni cu talentul lor, chiar dacă nu au cea mai bună dispoziție din lume… sau ori de câte ori își doresc să nu lase să se vadă ce este, de fapt, în sufletele lor.

Ce dezvăluiri cutremurătoare a făcut soția lui Răzvan Simion

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, pe chipul soției lui Răzvan Simion au fost scrise mai multe replici pe care le-a auzit de-a lungul timpului. Acestea sunt: “Operează-te”, “Ești urâtă”, “Nu vezi cum arăți?”, “Ce ai fost și ce ai ajuns”, “Pinocchio”, “Ce nas ai”, “Rușine să îți fie”, “Pocăită?”, “Ce te îmbraci așa?”, “Oribilă”. La descriere, cântăreața a pus doar puncte de suspensie.

“In ce tot ai scris acolo nu este adevărat nimica tu ești perfecta așa 💕”, “Si cica viata de vedeta e usoara…! Superba fotografie… ai spus totul! Important este ca aceste cuvinte vor trece… raman versurile@frumoase@pe care ni le transmiti!”, “Doamne Fereste-ma ! Nu crezi ca exagerezi ? Din moment ce esti artist trebuie sa iti asumi toata treaba asta , termina cu cersitul asta dupa mila si atentie !”, “Perfecțiunea stă în felul cum te comporți , nu în felul cum arăți. 🤗 Ești superbă”, “Ești super ok! Mi-ai plăcut de când te-ai lansat, îmi placi și acum. Însă, îmi plăceai mai mult atunci. Erai simplitatea pe care începem toți ușor ușor sa o iubim. Nu faci nici acum nimic rău sau greșit.. .doar ca unele mesaje ale tale gen «unde am fost noi,voi doar visați» au făcut oamenii sa spună și lucruri urate. Ai sfidat oarecum «mana te hrănește» ca sa zic așa. Ca fără noi,oamenii care ți asculta muzica, nu ai fi nimic. Îți dau un sfat: alege o ca etalon pe Andra! Uite te la ea!!!!! E cea mai buna voce, și cu toate astea, a rămas simplitatea întruchipată. Nu pozează in chiloți,nu sfidează….” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.