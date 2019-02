Lidia Buble se tunde la chelie, doar că… ”Nasul meu nu mă avantajează!”

Lidia Buble și-a schimbat de multe ori look-ul, dar ce vrea să facă acum este inedit: să se tundă zero! Cântăreața spune că o tentează ideea, chiar dacă nasul nu o avantajează.

„Pe moment, se mai întâmplă să zic: Doamne, pantofii ăștia cred că am să-i port toată viața, dar e doar pentru moment. Eu, în general, mă plictisesc destul de repede de haine, de lucruri, de look. Uite, nu de mult m-am tuns scurt și acum deja vreau altceva. Nu știu ce, dar m-am plictisit, îmi doresc altceva. Vreau să schimb în permanență ceva la mine. Nu vreau să plictisesc publicul și nici pe mine”, a mărturisit cântăreața, pentru Libertatea.

Acum o bate gândul să se tundă zero. „Nu este exclus să mă tund scurt, scurt. Nici cheală nu e exclus, deși nasul meu nu cred că m-ar avantaja foarte mult la o frizură atât de scurtă, nu îmi pasă, nu am un complex în sensul ăsta, așa că-l port cu mândrie. Dacă e să-i fac ceva, o să-l fac mai mare, în nici un caz mai mic”, a spus Lidia.

Lidia și Răzvan, părinți spirituali

Lidia Buble și Răzvan Simion au devenit părinți spirituali, la sfârșitul weekend-ului trecut Emoțiile i-au copleșit pe cei doi, iar cântăreața a făcut primele declaraţii după creștinarea copilului.

Lidia Buble a vorbit despre sentimentul imens de bucurie pe care l-a trăit în timpul slujbei de botez. Artista a mărturisit ca la un moment dat a fost geloasă pe iubitul ei, atunci când a ținut fetița în brațe. „Lui Răzvan îi plac foarte mult copiii, se şi pricepe. Aş fi vrut să o ţin eu în braţe, am fost geloasă, dar am înţels că trebuie să o ţină el. E o prinţesă şi i-am luat o rochiţă de prinţesă. Urmează să sărbătorim acest eveniment minunat. Am fost copleşită de emoţii, mi-a plăcut mult”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.