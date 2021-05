Lidia Buble și sora ei se pregătesc pentru Asia Express! Artista este încântată de aventura ce o așteaptă. „Pot să-mi spun povestea și într-un alt context”

Asia Express continuă, iar Lidia Buble și sora ei Esty sunt pregătite să plece în aventura vieții lor. Celor două au făcut echipă, „Double Bubble Trouble” și sunt nerăbdătoare să întâlnească provocările de pe „Drumul Împăratului”.

Filmările pentru noul sezon al emisiunii de la Antena1 vor începe luna aceasta. Iar la linia de start s-au aliniat nume mari din showbiz-ul românesc. Concurenții vor trebui să supraviețuiască, la fel ca sezoanele trecute, cu doar un euro pe zi. Iar de această dată vor trebui și să lupte mai mult cu scepticismul oamenilor, având în vedere că pandemia ne-a făcut pe toți mai reținuți.

Lidia Buble și sora ei se alătură competiției și spun că nu se vor opri până în marea finală. Cele două și-au găsit un nume de echipă – „Double Bubble Trouble” și așteptă cu nerăbdare să plece în marea aventură. Artista este convinsă că o să facă față cu brio experienței dure și își dorește mult să câștige.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble, potrivit a1.ro.

„Până în finală nu ne oprim”

Artista și-a anunțat fanii de pe Instagram că va participa în proiectul de la Antena 1 și le-a promis că nimic nu o să o oprească până va ajunge în marea finală.

„Double Bubble Trouble…catch us if you can❤Așteptam de mult timp momentul ăsta. Până în finală nu ne oprim.”, a scris Lidia Buble pe Instagram.

Printre cei care au acceptat provocarea „Asia Express” se numără Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital.

