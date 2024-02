Cunoscutul bioterapeut, Lidia Fecioru, a povestit prin ce a trecut în fostele căsnicii din trecutul ei.

Lidia Fecioru este un renumit bioterapeut cu o experiență foarte mare în domeniul parapsihologiei. Cu diverse experiențe în domeniul ezoteric și cel al bioenergiilor, aceasta a trecut prin momente dificile în viața amoroasă.

Chiar dacă s-a remarcat în viața profesională, Lidia Fecioru a trecut prin trei divorțuri din care au rezultat și doi copii. S-a căsătorit la o vârstă foarte fragedă, la doar 18 ani și a vorbit în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre motivele ce au determinat-o să divorțeze.

Citește și: CU CINE SE IUBEŞTE LIDIA FECIORU? S-A CĂSĂTORIT PRIMA DATĂ LA 18 ANI

A fost o perioadă foarte grea. Acum, pot să spun că au trecut 30 de ani, am avut o declarație dată de el la notar și am dat șpagă notarului ca să fie trecut acolo cum că ai mei copii pot fi înfiați. Ei nu poată numele de Fecioru pentru că soțul meu i-a înfiat. Înseamnă că m-a iubit foarte mult, a povestit Lidia Fecioru.

Eu am fost soția-mamă, soția înțeleaptă, dar totul era până la copii. Eu am divorțat de soțul meu printr-o formă de comunicare, el în Kazakhstan, iar în Republica Moldova se schimbau banii. Eu nu am putut face cetățenia copiilor pentru că nu aveam acordul lui.

Cunoscutul bioterapeut, a aflat chiar în timpul nunții că bărbatul pe care îl iubea la 18 ani a trădat-o. Lidia Fecioru a părăsit propria nuntă, după ce a aflat în ziua cea mare, care ar fi trebuit să fie cel mai important moment din viața ei, că o altă femeie așteaptă un copil cu soțul ei. A rămas însărcinată cu un copil chiar înainte de nuntă, dar întoarsă în Republica Moldova, de unde este originară, mama acesteia i-a spus că este mai bine să abandoneze copilul în spital.

Și acum am această informație. E ca o traumă în sufletul meu, dar am iertat-o de mult. Am iertat-o după ce am văzut cât îmi iubește copilul pe care l-am născut. A fost crescut de ea de mic și i-a dăruit toată dragostea. Și-a răscumpărat într-un fel vina. Și copilul la rândul lui, a iubit-o foarte tare. Unde este iubire, răutatea nu are ce căuta, a spus cunoscutul bioterapuet cțnd a fost întrebată dacă și-a iertat mama.