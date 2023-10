Faimoasa Lidia Fecioru a plecat de acasă după ce și-a prins soțul cu altă femeie. Prin ce momente grele a trecut bioenergoterapeuta

Lidia Fecioru este de profesie bioenergoterapeut, fiind cunoscută și pentru aparițiile ei televizate. Aceasta este mereu cu zâmbetul pe buze, oferă sfaturi prețioase românilor, însă puțini știu ce dramă imensă ascunde în sufletul ei. A aflat că a fost înșelată chiar în ziua nunții ei. Nu a ținut cont de nimic și a desfăcut căsătoria.

Lidia Fecioru s-a căsătorit la vârsta de 18 ani și era în culmea fericirii. Nu se gândea vreo clipă că lucrurile vor lua o altă întorsătură și că avea să trăiască o adevărată dramă. A aflat un adevăr crunt, care a făcut-o să ceară divorțul imediat. În fața porții ei s-a prezentat o tânără însărcinată în șapte luni, care i-a spus că a trăit o poveste de dragoste cu soțul ei. Nu i-a cerut să se despartă de acesta, dar a ținut să-i spună adevărul.

„La nuntă a venit o prietenă de la el de la facultate, că el făcea încă o facultate, mai gravidă ca mine”, mărturisea Lidia Fecioru, într-o emisiune online.

Lidia Fecioru a divorțat imediat după nuntă

Nu trecuseră nici două zile de la căsătorie, iar terapeuta a decis să pună capăt mariajului. Totul după ce o femeie i-a spus că așteaptă un copil al soțului ei. Atunci când a auzit acest lucru, Lidia l-a părăsit fără să stea pe gânduri și a divorțat.

”Eu am putut să desfac căsătoria pentru că încă nu trecuseră 48 de ore. Venisem de la cununie de la biserică și m-a chemat cineva la poartă. Eu mireasă fiind m-am dus la poartă unde mă aștepta o tipă însărcinată, se vedea burta bine, în 7 luni și mi-a zis: Eu n-am venit să vă despart, am venit doar să-ți spun că voi avea un copil, și eu am zis ”Da, ok, vino încoace”, am luat-o de mână, mi-am scos floarea de pe cap…și am plecat acasă. (…) Toată lumea s-a întrebat de ce. Eu, a doua zi, m-am întrebat de ce am făcut-o pentru că puteam să fac ca oricare altă femeie care s-ar fi luptat pentru iubirea vieții ei și eu n-am făcut-o. Eu n-am făcut-o pentru că n-am putut să iert trădarea”, spunea Lidia Fecioru, în emisiunea În Oglindă.

S-a întors în România, înainte să nască

A trecut prin multe momente grele, mai ales pentru că era și ea însărcinată. Mama ei a bătut-o și a dat-o afară din casă, iar Lidia a plecat din țară. S-a dus în Ucraina la o prietenă și a ajuns să muncească la o fermă, să se întrețină. Cu două săptămâni înainte să nască, aceasta s-a întors în România.

“Aveam foarte mare încredere în mine pentru că eram foarte tânără. Când a venit mama acasă, mi-a tras o bătaie. A luat ceva în mână și a dat în mine. Mi-am făcut bagajele. Mi-a zis că am făcut-o de râs în tot satul. Nu știa că sunt însărcinată. Mi-am luat bagajele și am plecat în Ucraina. M-am dus în neant. Am plecat la o prietenă cu care corespondam prin scrisori.

M-am dus la ea, după adresa de pe plic. Când m-a văzut a încremenit. I-am zis că vreau să lucrez și timp de opt luni am muls vacile, la fermă. Am acceptat condiția pentru că mi-au dat casă, mi-au dat tot ce am avut nevoie. Mi-au dat casa și locul de muncă. Mă gândeam doar la mine și la copil, nici nu aveam în plan să mă întorc înapoi. Cu două săptămâni înainte să nasc m-am întors, dar nu acasă la părinți, la o prietenă”, mai spunea Lidia Fecioru.