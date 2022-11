Lidia Fecioru e acuzată că a promovat „pilule-miracol”: „Eu nu știu nimic despre aceste site-uri”

Lidia Fecioru a fost implicată în promovarea unor „pilule-minune” fără acordul ei și fără să știe de acest lucru. O femeia care a cumpărat produsul a povestit întreaga experiență, în cadrul emisiunii „Acces Direct”. Cum a reacționat cunoscutul astrolog.

Imaginea Lidiei Fecioru a fost folosită în scopul promovării unor produse de tip „pilule”, eficiente în combaterea mai multor dureri de cap și de stomac. Imagine care s-a dovedit a fi falsă, mai ales că, dânsa nu a semnat nici un contract cu firma respectivă prin care își dă acordul ca imaginea ei să fie folosită în scopul promovării produsului respectiv. O femeie a căzut în capcană și a comandat produsul minune care promitea marea cu sarea. Femeia susține că a fost contactată imediat ce a făcut comanda pe site, iar în termen de 3 zile produsul a ajuns la ea.

Surpriza a fost atunci când și-a dat seama că produsul nu are nici un fel de eficiență și nu ajută la ameliorarea durerilor, așa că a ales să povestească întreaga experiență în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Ce declarații a făcut femeia păcălită de escroci

Femeia susține că a ales să cumpere produsul tocmai pe baza faptului că a văzut că Lidia Fecioru este imaginea brandului respectiv, așa că s-a gândit că merge pe încredere.

„Dânsa face reclamă la aceste produse. Văzând că este la Antena 3, am crezut că e o persoană de încredere, că dă indicații, că se pricepe”.

„Am folosit două cutii, timp de 10 zile. Asta pentru că în prospect scrie să iei 2 pastile pe zi. După 10 zile am văzut că nu s-a întâmplat nimic, am sunat. Voiam să-mi returneze banii, pentru că în cutia în care mi-au venit pastilele era un fel de contract sau un fel de garanție, în care spunea că în termen de 14 zile, poți să trimiți produsul înapoi și să primești bani înapoi”, a mărturisit femeia, în cadrul emisiunii Acces Direct.

(CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Lidia Fecioru a slăbit 30 de kilograme: „Spuneam că am doar 62 kg, restul sunt sexualitate și carismă”)

Cum s-a apărat Lidia Fecioru

Lidia Fecioru a intervenit și a spus care este adevărul, de fapt. Aceasta susține că ea nu este cadru medical, ci doar terapeut, ceea ce înseamnă că nu poate recomanda medicamente, ci doar remedii naturiste, și că are specializare doar în domeniul ezoteric şi cel al bioenergiei.

„Eu nu știu nimic despre aceste site-uri. Am făcut reclamație la Facebook de foarte multe ori pentru acele pagini, am făcut reclamație la Instagram și după aceea au apărut alte și alte pagini. (…) Nu am nicio legătură”, a fost explicația astrologului.