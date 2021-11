Lidia Vadim Tudor, accident de ultimă oră. Ce a pățit fiica “Tribunului”. “Am alergat după cineva și...”

Lidia Vadim Tudor a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un accident. Fiica “Tribunului” s-a lovit crunt la genunchiul stâng, motiv pentru care a trebuit să-și anuleze prezența la o emisiune TV. Pentru a nu exista complicații, femeii i s-a pus o orteză.

Lidia Vadim Tudor nu are deloc liniște în plan personal. Rămasă văduvă la doar 4 luni de la nunta cu Tano Dan Alexandru, fiica “Tribunului” se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a ajuns pe mâinile medicilor. Femeia în vârstă de 30 de ani i-a mărturisit jurnalistului Cristi Brancu prin ce clipe trece în prezent.

“Am căzut în genunchiul stâng, nu pot să vin, sunt la radiografie, am apă la genunchi. Mi-au pus o orteză și în câteva zile ar trebui să se resoarbă. Am alergat după cineva și era o gură de canal denivelată și nu am mai simțit”, a fost mesajul Lidiei Vadim Tudor pentru Cristi Brancu.

Din cauza accidentului, Lidia Vadim Tudor a trebuit să-și anuleze prezența în emisiunea lui Cristi Brancu.

Lidia Vadim Tudor a rămas văduvă după doar patru luni

Lidia Vadim Tudor își găsise alesul, un scriitor cu mai bine de 20 de ani mai în vârstă, pe nume Tano Dan Alexandru, dar iubirea nu ține cont de cifre. Relația s-a dus, încet, dar sigur, către oficializare, așa că pe 10 iulie, chiar anul acesta, cei doi spuneau ”Da” în fața ofițerului Stării Civile.

Lidia intra în lumea familiștilor, cu planuri îndrăznețe, pe care și le-a croit alături de cel căruia i se dăruise. Patru luni mai târziu era în doliu! Din nou. Scriitorul a trecut în lumea celor drepți.

Brusc s-a întâmplat tragedia, pe 16 octombrie, iar Lidia a rămas văduvă. Ceremonia funerară avea să aibă loc în mare secret. Au participat rudele și câțiva prieteni foarte buni.