Liga 1: Toni Petrea vrea victoria cu „rechinii” » FCSB – Farul se joacă și la pariuri »»

Astăzi, de la ora 20:45 pe „Național Arena”, va avea loc FCSB – Farul, duelul urmând a închide prima rundă din play-off-ul Ligii 1. Meciul va fi arbitrat de Lucian Rusandu din Sf. Ggeorghe. În turul „regularului”, „roș-albaștrii” s-au impus la limită la Ovidiu, scor 1-0, „rechinii” luându-și revanșa în retur, scor 2-0.

Victoriile pe care CFR Cluj și Universitatea Craiova le-au bifat în această primă rundă a play-off-ului, au pus o presiune teribilă pe „roș-albaștri”, care abordează duelul cu „rechinii” la distanță de 10 puncte de liderul CFR și un avans de doar un punct față de „juveți”.

„Ne aflăm la debutul acestui play-off, împotriva unui adversar pe care l-am întâlnit de curând, am fost învinși. Am avut o evoluție nu foarte bună. Îmi doresc ca evoluția și mai ales rezultatul să fie altul, să câștigăm. Farul a reușit să se califice în play-off și cu siguranță are și alte obiective. Ne așteaptă o partidă dificilă, dar sper ca reacția jucătorilor să fie alta față de meciul precedent. N-am avut agresivitatea necesară, n-am pasat așa cum ne-am dorit”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă premergătoare duelului.

Pentru Tănase & co se anunță un meci de totul sau nimic, orice rezultat în afara victoriei urmând a face ca șansele la titlu ale bucureștenilor să devină aproape nule, fiind greu de crezut că în etapale rămase de disputat până la finalul play-off-ului, băieții lui Toni Petrea vor mai avea puterea de a recupera ecartul față de lider.

Pariuri FCSB – Farul:

FCSB câștigă oricare repriză – cota 1.47

Gol marcat în ambele reprize – cota 1.95

Farul, peste 3.5 cornere – cota 2.12

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.72

Echipe probabile FCSB – Farul:

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Miron, I. Cristea, Radunovici – Olaru, Edjouma, Oct. Popescu – Cordea, Fl. Tănase, Fl. Coman

Antrenor: Toni Petrea

Farul: Aioani – Boboc, Mladen, Larie, De Nooijer – A. Ciobanu, Artean, Grameni – Ad. Petre, Betancor, Pitu

Antrenor: Gică Hagi

Program etapa 1 play-off Liga 1

Universitatea – FC Argeș 3-0

CFR Cluj – FC Vountari 3-1

Luni, 14 martie

ora 20:45 FCSB – Farul

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 41 puncte

2 FCSB – 31 puncte

3 Universitatea Craiova – 30 puncte

4 FC Argeș – 24 puncte

5 Farul – 24 puncte

6 FC Voluntari – 24 puncte *)

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte