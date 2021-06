Lino Golden, din nou cu bolidul avariat. Cum a reușit să-și lovească iar mașina de zeci de mii de euro

Face ce face și nu are deloc parte de mașinile pe care le cumpără. Lino Golden s-a ales din nou cu bolidul avariat și le-a povestit totul fanilor săi, pe Instagram.

Lino Golden a reușit din nou să-și avarieze bolidul de lux. Pe contul lui de Instagram, fostul „băiat de aur” le-a povestit fanilor săi că a avut o zi proastă, după ce și-a „bubuit” bara de la mașină.

Lino nu a oferit prea multe detalii despre incidentul neplăcut, însă le-a spus fanilor săi că trebuie să-și schimbe complet bara, în urma celor întâmplate.

”O duminică extraordinară cu o nevoie de a schimba toată bara…”, a scris Lino Golden în dreptul imaginii pe care a postat-o pe rețeaua de socializare.

Lino Golden, campion la accidente rutiere

Ceea ce s-a întâmplat azi nu este o noutate pentru Lino Golden, căci artistul a mai fost implicat, de-a lungul anilor, în diverse accidente. Ăn 2019, Lino Golden și-a lovit destul de rău bolidul pe care îl conducea la momentul respectiv.

Se pare că neatenția la volan costă, iar pe Lino l-a „ușurat” de o sumă frumușică. Chiar dacă nu se știe a cui a fost vina, mașina artistului a fost grav avariată. Dar, chiar dacă pagubele sunt semnificative, starea de sănătate a artistului este bună și nu s-a ales decât cu o sperietură.

Lino Golden, a mai fost implicat într-un accident rutier

Lino Golden a anunţat pe vlogul lui, că s-a accidentat la picior. „Nu s-a întâmplat nimic grav, adică doar am pus o frână mai gravă şi ne-am oprit mai forţat. Nu s-a întâmplat nimic grav. Eu am zburat pe acolo, am sărit prin dubă, am dat cu… m-am lovit, mă rog, în fine, am dat cu picioarele de metalele dintre banchete”, a mărturisit Lino Golden.