Lino Golden, artistul Golden Boy Society și Global Records, dezvăluie fanilor câteva lucruri despre el, mai puțin cunoscute.

„Puțină lume știe că sunt, de fapt, foarte sensibil. În piese și în videoclipuri pare că sunt mai dur, mai sigur pe mine, mai degajat. Dar, de multe ori, mă emoționez foarte ușor, în contexte diferite: la concerte, când vorbesc cu oamenii sau când mă uit la un film”, spune Lino despre el. Acest lucru îl ajută foarte mult, pentru că stările pe care le are și experiențele pe care le trăiește sunt toate surse care îl inspiră în compoziția muzicală.

În plus, artistul declară că îi place foarte mult să stea singur, acesta fiind și modul în care reușește să se relaxeze, mai ales după un program foarte încărcat. „Și acum am o perioadă aglomerată, de patru luni nu am avut nicio zi liberă, am multe concerte în țară, evenimente, sunt mai tot timpul pe drumuri”.

Pe lângă muzică, Lino mai are o pasiune și i-ar plăcea foarte mult să o concretizeze într-o profesie: cinematografia. „Aș vrea să joc în filme și în seriale, chiar și să am o carieră și în acest domeniu. Și mi-ar plăcea să fiu și regizor”, adăugând că s-ar vedea în roluri de comedie sau de acțiune, iar ca regizor ar realiza un film horror.

Lino spune că cea mai mare calitate a lui este ambiția și că nu a renunțat niciodată atunci când a întâlnit piedici. Pe de alta parte, ceea ce îl deranjează este faptul că nu prea are timp să aibă grijă de el și nu se odihnește pe cât ar trebui.