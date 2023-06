Lionel Messi, anunț de ultimă oră. „Nu voi juca la Campionatul Mondial din 2026”

Lionel Messi (35 de ani) a semnat recent cu formația Inter Miami și este gata de noua aventură în MLS. Totuși, starul argentinian este conștient că se află pe final de carieră și a făcut un anunț total neașteptat. Mai exact, Messi a explicat că nu va mai juca la Campionatul Mondial din 2026.

După două sezoane în care a jucat la PSG, Lionel Messi s-a despărțit recent de formația pariziană. Contractul său a expirat, iar negocierile de prelungire au fost excluse de starul argentinian. Rămas liber de contract, Messi a fost asaltat cu oferte uriașe de la mai multe echipe. Totuși, el a ales în cele din urmă să semneze cu cei de la Inter Miami.

Lionel Messi și-a decis viitorul la echipa națională și a făcut marele anunț

În ciuda faptului că este gata de noua sa aventură în Major League Soccer, Lionel Messi pare decis în privința viitorului său la echipa națională. Starul argentinian a anunțat că Mondialul din Qatar a fost ultimul pentru el. Anunțul este surprinzător, având în vedere că după ce a cucerit titlul de campion mondial cu naționala Argentinei în Qatar, a sugerat că ar mai putea juca la Mondialul de peste patru ani. În plus, colegii din națională dar și selecționerul Scaloni se bazau pe Messi și la turneul final ce va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Totuși, în 2026 starul argentinian va avea 39 de ani, acesta fiind probabil unul dintre motivele pentru care a făcut acest anunț.

„În Qatar a fost ultimul meu Mondial. Vom vedea cum decurg lucrurile. Dar, în principiu, răspunsul e negativ. Nu voi juca la Mondialul viitor”, a declarat Lionel Messi, pentru publicația chineză Titan Sports.

De ce a ales Messi să semneze cu Inter Miami. „Am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor”

Dorind să demonteze toate speculațiile pe seama deciziei sale, Lionel Messi a oferit un amplu interviu în care a explicat motivele care l-au făcut să aleagă echipa lui David Beckham în detrimentul Barcelonei. Trecând deja printr-o situație similară în urmă cu doi ani, starul argentinian nu a mai dorit să fie din nou motivul măsurilor drastice luate pe Camp Nou. În plus, în momentul în care transferul la Barcelona a picat, el s-a decis să părăsească Europa și să iasă puțin din lumina reflectoarelor. Astfel, de acum înainte el va putea să acorde mai mult timp familiei sale.

„Mi-am dorit foarte mult să revin la Barcelona. Eram foarte încântat de idee, dar, după ce am trăit în 2021, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și până la urmă să plec și viitorul să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora.

Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor (n.r. – pentru aducerea sa) și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva. Așa că am luat decizia că voi merge la Miami. Dacă nu am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea”, a spus Messi, conform Mundo Deportivo.

