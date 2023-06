Zlatan Ibrahimovic a șocat un stadion întreg când și-a anunțat retragerea din fotbal. 50.000 de oameni, în lacrimi pentru suedez

Duminică seară, AC Milan a primit vizita celor de la Verona în ultima etapă a sezonului din Serie A. La finalul meciului, Zlatan Ibrahimovic (41 de ani) a făcut un anunț neașteptat. Atacantul suedez a decis să-și încheie cariera de fotbalist.

Zlatan Ibrahimovic este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istorie, performanțele sale fiind de-a dreptul uluitoare. În ultimul sezon însă, accidentările l-au ținut o perioadă lungă de timp departe de terenul de fotbal. Ajuns la 41 de ani, atacantul suedez a făcut un anunț neașteptat la finalul meciului AC Milan – Verona, ultimul din acest sezon din Serie A.

(CITEȘTE ȘI: OFICIAL | PSG a anunțat despărțirea de Leo Messi. Care e cea mai posibilă destinație a campionului mondial)

Zlatan Ibrahimovic și-a anunțat retragerea din fotbal. „De mâine voi fi liber”

În ultima etapă din Serie A, AC Milan a înfruntat-o pe Verona. Echipa milaneză s-a impus cu scorul de 3-1 și, astfel, și-a asigurat prezența în grupele Champions League din sezonul viitor.

La finalul partidei, cei de la AC Milan i-au pregătit câteva surprize lui Zlatan Ibrahimovic, al cărui contract a ajuns la final. Atacantul sudez a șocat, însă, pe toată lumea și a anunțat că se retrage din fotbal. Anunțul lui Zlatan a luat prin surprindere întreaga audiență, mai ales că în ultimele zile au existat discuții despre o viitoare plecare a sa la clubul Monza. Nimic nu dădea de bănuit că suedezul este decis să-și încheie cariera.

Zlatan a avut un discurs emoționant prin care și-a luat adio de la clubul milanez și de la suporterii acestuia. Vădit emoționat, suedezul nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care și-a anunțat retragerea din fotbal. El a explicat că a luat această decizie de unul singur, fără a se sfătui, nici măcar, cu propria familie. Astfel, în uralele celor 50.000 de suporteri aflați în tribunele stadionului San Siro, Zlatan și-a încheiat fabuloasa carieră fotbalistică.

„A sosit momentul să ne luăm rămas bun! Vreau să mulțumesc familiei mele și celor care au avut răbdare cu mine. Le mulțumesc și fanilor și colegilor mei, din adâncul inimii. M-ați făcut să mă simt ca acasă.

Voi fi fanul lui AC Milan toată viața. Dar acum a venit momentul să spun la revedere fotbalului.

Da, renunț la fotbal. Nu am spus asta nimănui, nici măcar clubului sau familiei mele. De mâine voi fi liber. Se va deschide un nou capitol în viața mea. Aveam oferte, dar am decis să renunț. Îmi va fi dor de vestiar, va fi o lume cu totul nouă, dar sunt pregătit. Am luat această decizie în ultimele zile. M-am gândit bine și am spus că e destul.”, a spus Zlatan Ibrahimovic, potrivit Gazzetta dello Sport.

Zlatan Ibrahimović: „The time has arrived to say goodbye”. We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤 Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9 — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

(VEZI ȘI: Karim Benzema pleacă de la Real Madrid după 14 ani. Starul francez e gata să se dueleze cu Ronaldo în Arabia Saudită)