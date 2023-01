Lisa Marie Presley nu-l vedea niciodată nemachiat pe Michael Jackson, atunci când făceau dragoste. Ce gesturi deplasate avea artistul

Michael Jackson și Lisa Marie Presley au avut un mariaj care a durat doi ani de zile, din anul 1994, până în 1996, când au divorțat. Apropiații celor doi informează că viața lor intimă era destul de activă, iar relația lor a fost una cu năbădăi. Totuși, pentru regretatul artist, fiecare moment de intimitate cu soția sa era atent pus la punct.

Michael Jackson era extrem de atent la imaginea lui. Astfel, înainte de fiecare act de amor, Regele Pop se aranja corespunzător. Mai mult decât atât, dacă nu era machiat înainte, traversa reale crize de nervi și îi interzicea soției sale să îl privească: ,,Nu te uita la mine”, povestea unul dintre prietenii acestuia, într-o carte. (CITEȘTE ȘI: DE CE A MURIT, DE FAPT, LISA MARIE PRESLEY. FAMILIA A CERUT CA ARTISTA SĂ NU FIE RESUSCITATĂ)

Nicio zi fără machiaj pentru Michael Jackson

Nu este o noutate scandalul în care Regele Pop era acuzat că a abuzat sexual doi bărbați, pe vremea când erau doar copii. În cadrul serialului ,,Leaving Neverland”, difuzat de HBO, James Safechuck (40 de ani) și Wade Robson (36 de ani) l-au acuzat pe Michael Jackson că i-ar fi abuzat, în perioada în care erau copii, potrivit The Sun.

În urma difuzării acestui serial, viața intimă a megastarului a fost pusă sub lupă și analizată la perfecție. Astfel, în cartea ,,Michael Jackson: The Magic And The Madness”, J. Randy Taraborrelli (40 de ani) a făcut noi mărturisiri din viața cuplului. (VEZI ȘI: CELEBRITĂȚILE DE LA HOLLYWOOD I-AU ADUS UN ULTIM OMAGIU LISEI MARIE PRESLEY. CE MESAJE EMOȚIONANTE AU TRANSMIS COLEGII EI DE BREASLĂ)

Prietenul din copilărie al cântărețului a relatat că Lisa îl găsea fierbinte în pat, iar viața lor intimă era destul de activă, presărată însă cu obiceiuri ciudate venite din partea artistului.

„Se pare că el și Lisa au avut o viață sexuală intensă și activă. Ea i-a spus unei prietene că era o chestie fierbinte în pat și era un bărbat uimitor. Cu toate acestea, unele dintre obiceiurile lui erau puțin ciudate”, scria el în carte.

Michael Jackson nu-i permitea Lisei să-l vadă nemachiat

Prietenul lui Michael a povestit că: „Prima dată, (Lisa Marie, n.r.) s-a dus să aprindă lumina, după aceea, iar Jackson a sărit din pat și a fugit în baie ca să nu-i vadă trupul. A ieșit 20 de minute mai târziu, complet machiat și purtând un halat de mătase. Apoi s-au apucat din nou de treabă. Îi plăcea ca ea să poarte bijuterii în pat. Le plăceau jocurile cu tot felul de roluri, deși Lisa nu spunea niciodată cine ce fel de rol juca”.