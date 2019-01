LIVE Simona Halep – Sofia Kenin, în turul doi la Australian Open. Când va avea loc partida

Simona Halep s-a calificat în turul doi la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, greu, în trei seturi pe Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2. În faza următoare, sportiva noastra va avea, din nou, o misiune dificilă. Sofia Kenin, din SUA, este adversara actualului lider WTA. În vârstă de 20 de ani, americanca a dispus, în turul precedent, de rusoaica Veronika Kudermetova.

Partida dintre Simona Halep şi Sofia Kenin se va disputa joi dimineaţă, după ora 06:00. Va fi meciul care va încheia sesiunea de dimineaţă.

Sofia Kenin se află pe locul 37 mondial şi a început foarte bine anul 2019. A atins optimile de finală la Auckland, a câştigat turneul de la Hobart. Le-a învin pe Caroline Garcia, Ons Jabeur, Kirsten Flipkens şi Alize Cornet, iar în finală a trecut de slovaca Anna Karolina Schmiedlova. Are are câte un trofeu la simplu şi la dublu în 2019.

LIVE Simona Halep – Sofia Kenin, în turul doi la Australian Open. “Am multă încredere acum!”

Locul pe care se află acum Sofia Kenin este cel mai bun din carieră. A încheiat anul trecut pe locul 52 în lume. Va fi prima partidă dintre Simona Halep şi Sofia Kenin.

“A fost extraordinar, vă mulţumesc pentru atmosferă. Mă bucur că am câştigat. Ştiam ce trebuie să fac, ştiam că e foarte puternică pe picioare şi trebuie să am încredere. Sunt foarte fericită că sunt în turul doi, am multă încredere acum”, a spus Simona Halep după victoria din primul tur la Australian Open.

Dacă o va depăşi pe Sofia Kenin, Simona Halep ar putea da piept în turul trei cu Venus Williams. Apoi, în optimi cu Serena Williams. În sferturile de finală, liderul WTA ar urma să se înfrunte cu Karolina Pliskova, iar în semifinale cu Naomi Osaka sau Elina Svitolina. În finală, sportiva noastra le-ar putea întâlni pe Angelique Kerber, Caroline Wozniacki sau Petra Kvitova.