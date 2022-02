Liverpool câștigă la Milano și este cu un pas în sferturile Champions League!

Liverpool s-a impus cu 2-0 (0-0) în fața lui Inter la Milano pe „Giuseppe Meazza” și a făcut un pas mare spre sferturile de finală ale Champions League.

După o primă repriză încheiată nedecis cu scorul de 0-0, „cormoranii” au făcut diferenţa în ultimele 15 minute, prin golurile brazilianului Roberto Firmino (min.75), care a punctat cu o lovitură de cap în urma unui corner şi a egipteanului Mohamed Salah (min. 83), cu un şut din mijlocul careului. De evidențiat ar fi că cele două goluri au venit în urma singurelor mingi trimise pe spațiul porții de elevii lui Klopp în acest meci. La Inter, goalkeeperul român Ionuţ Radu a fost doar rezervă.

În ciuda victoriei, tehnicinaul lui Liverpool, Jurgen Klopp s-a declarat nemulțimit.

„Într-un meci de genul acesta trebuia să ținem mai mult de minge, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nu poți să speri că vii aici și o să ai o zi bună. Nu am avut posesia, dar a fost suficient de bună. Am meritat să câștigăm pentru că am marcat două goluri superbe. De foarte multe ori, ei erau în situații de off- side. Treaba asta mă scoate din minți. Poți vedea că este off-side, dar nu sesizezi!”, a declarat Jurgen Klopp

În celălalt meci disputat aseară, Bayern Munchen a evitat pe final eşecul la Salzburg în faţa celor de la RB, scor 1-1. Campioana Austriei a deschis scorul pe contraatac, prin tânărul atacant austriac Chikwubuike Adamu (min.21). Bayern a forţat egalarea, reușind să evite în minutul 90 înfrângerea grație unui gol marcat de francezul Kingsley Coman.

Vă reamintim că în primele două meciuri disputate în manșa tur a optimilor Champions League s-au înregistrat rezultatele PSG – Real 1-0 și Sporting – Manchester City, 0-5.

Ultimele patru meciuri programate în cadrul manșei tur a optimilor Champions League se vor disputa săptămâna viitoare. Marți, pe 22 februarie de la ora 22:00 vor fi Chelsea – Lille și Villarreal – Juventus, iar miercuri 23 februarie, de la aceeași oră (n.r. 22:00) se vor disputa Benfica – Ajax și Atletico Madrid – Manchester United.

Program tur optimi Champions League:

Paris Saint-Germain – Real Madrid 1-0 (0-0)

Sporting Lisabona – Manchester City 0-5 (0-4)

RB Salzburg – Bayern Munchen 1-1 (1-0)

Inter Milano – Liverpool 0-2 (0-0)

Marţi, 22 februarie

ora 22:00 Chelsea – Lille

ora 22:00 Villarreal – Juventus

Miercuri, 23 februarie

ora 22:00 Benfica – Ajax

ora 22:00 Atletico Madrid – Manchester United