Liviu Ciobotariu, mulțumit de remiza cu Academica: „Este un punct care ne menține pe podium!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, s-a arătat mulțumit de remiza pe care elevii săi au înregistrat-o în prlogul rundei a 20-a a Ligii 1 la Giurgiu cu Academica Clinceni, scor 0-0.

Tehnicianul a afirmat că se aștepta la un meci echilibrat în derby-ul Ilfovului și a pus lipsa de prospețime a jucătorilor pe care îi pregătește, pe fondul stării de oboseală ca urmare a programului extrem de încărcat.

„Un joc echilibrat. Știam că vom avea o partidă dificilă. Știam că adversarul e o echipă organizată foarte bine defensiv. Am încercat să jucăm între linii, să ajungem la poarta lor, dar a fost greu. Am avut o mobilitate bună, dar nu am fost lucizi la ultima pasă. Am ratat multe pase, cred că e vorba despre starea noastră fizică. S-a văzut o stare de oboseală. Este un punct care ne menține pe podium. Nu știu dacă meritam mai mult, dar îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru modul în care și-au dorit victoria. Asta a fost cauza principală, nu am fost lucizi, am fost lenți, dar este un punct câștigat în deplasare. Nu am primit gol. Nu am marcat, dar nu înseamnă că este reculul parcursului bun de până acum. Ne așteaptă o partidă grea, cu UTA. Trebuie să îi recuperăm fizic și mental pe jucători. Mă îngrijorează starea fizică a jucătorilor. Au alergat foarte mult. Avem jucători, nu le spun bătrâni ca să nu îi jignesc, dar sunt jucători cu experiență care au o vârstă, mă gândesc la Armaș, la Gabi Tamaș, la Nemec, la Lucas, la Droppa. Au făcut un efort fantastic și e clar că a intervenit o stare de oboseală. Ne-am autodepășit. Dacă sezoanele trecute, vorbeam de 15-20 de puncte la finalul turului, acum avem 34 de puncte”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Cu 34 de puncte,, FC Voluntari a rămas pe locul 3 în Liga 1, în timp ce Academica va încheia pe ultimul loc această rundă cu 11 puncte.

Program etapa a 20-a Liga 1

Academica Clinceni – FC Voluntari 0-0

Universitatea Craiova – UTA Arad 0-0

Miercuri, 15 decembrie

ora 15:00 FC Botoșani – Gaz Metan

ora 17:30 FC Argeș – Sepsi OSK

ora 20:30 FCSB – Rapid

Joi, 16 decembrie

ora 15:00 Chindia Târgoviște – „U” Craiova 1948

ora 17:30 CS Mioveni – Dinamo

ora 20:30 Farul – CFR Cluj

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 19 17 0 2 29-8 51

2 FCSB 19 13 4 2 35-16 43

3 FC Voluntari 20 10 4 6 23-19 34

4 Rapid 19 8 7 4 24-17 31

5 Universitatea Craiova 20 9 4 7 35-22 31

6 FC Botoșani 19 7 9 3 18-17 30

7 Farul Constanța 19 8 5 6 21-11 29

8 UTA Arad 20 6 9 5 16-13 27

9 FC Argeș 19 8 3 8 17-16 27

10 Sepsi OSK 19 5 9 5 20-17 24

11 Chindia Târgoviște 19 4 7 8 13-13 19

12 Gaz Metan Mediaș 19 5 4 10 15-22 19

13 CS Mioveni 18 4 5 9 11-26 17

14 „U” Craiova 1948 19 3 6 10 12-21 15

15 Dinamo 19 3 3 13 14-39 12

16 Academica Clinceni 20 3 4 13 15-40 11