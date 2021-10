Liviu Dragnea, amintiri din perioada tinereții: “Am câștigat mulți bani la negru, zeci de mii” + Motivul pentru care a rămas repetent în facultate

Liviu Dragnea recunoscut că a câștigat foarte mulți bani grație unui ARO cu care căra zarzavaturi. Ulterior, și-a deschis un bar, unde a muncit pe brânci pentru a-l ridica. Ex-liderul PSD a dezvăluit, totodată, de ce a fost nevoit să repete un an în facultate.

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Liviu Dragnea și-a adus aminte de perioada când era în floarea vârstei, dezvăluind și motivul pentru care a rămas repetent în facultate. De precizat că ex-liderul PSD a absolvit Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Politehnica București.

“Nu am făcut niciodată meditații, nici în școala generală, nici în liceu și nici în facultate. Notele le-am primit pe merit, nu am fost privilegiat. Am intrat cu 9.16 la facultate. M-am îndrăgostit de o fată, care era cuplată cu un chitarist. Și atunci am înființat și eu o formație, cu care susțineam concerte. Și astfel am repetat un an, cu toții”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, despre viața de patron de bar: “Am cărat marfă, am pus în pahar…”

În continuare, Liviu Dragnea și-a adus aminte și ce sume de bani a câștigat după Revoluție, grație unui ARO cu care transporta legume. Ulterior, fostul lider al PSD și-a dechis un bar.

“Am câștigat foarte mulți bani la negru în anii ’90. Transportam roșii, vinete, gogoșari și ardei grași. Cu mașina respectivă m-am chinuit mult. Am făcut bani, zecii de mii. Toți care aveau ARO făceau bani mulți. Ulterior am deschis o cârciună, pentru că nu mă mai vedeam căra zarzavaturi. Puneam și în pahar când eram la bar, nu aveam angajați. Am cărat marfă, am spălat pahare…”, a mai spus fostul politician.

