Liviu Dragnea, în stare gravă! Ce s-a întâmplat cu el, după ce s-a despărţit de Irina Tănase? Nu se mai poate ridica din pat

După ce Liviu Dragnea și Irina Tănase s-au despărțit, liderul politic s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Potrivit informațiilor, acesta s-ar afla în stare gravă, țintuit la pat.

Fostul lider politic, Liviu Dragnea, a fost eliberat din spatele gratiilor în luna iulie a anului trecut. Acesta a petrecut doi ani și două luni în Penitenciarul Rahova. Apoi, acesta a mers la doctor pentru a-și face analizele. La câteva luni distanță, însă, fostul partener de viață al Irinei Tănase se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate, de data aceasta mai grave.

Conform Impact.ro, Liviu Dragnea s-ar afla țintuit la pat, având probleme mari de sănătate. Fostul partener de viață al Irinei Tănase respectă tratamentul cu antibiotice primit din partea medicului și are nevoie de o perioadă de refacere. Pentru sursa citată anterior a făcut declarații Codrin Ștefănescu: ”Nu știm exact de la ce a început totul. Am avut săptămâna trecută o serie de întâlniri cu colegi din diverse regiuni. Altfel spus, a fost o perioadă foarte plină în care Liviu Dragnea a fost alături de noi. Însă cândva, pe parcurs, a răcit foarte tare. Medicul spune că are o aprindere la plămâni. De fapt, la un singur plămân, dar nu știu exact să vă spun diagnosticul, fiindcă nu mă pricep la treburile acestea medicale”.

Inițial, colegii lui Liviu Dragnea au crezut că acesta s-ar fi infectat cu Covid-19: ”Astea au fost și primele noastre temeri. E mai bine să nu ai de-a face cu ăsta, nici măcar când pare că este pe final. Mai ales că mulți dintre cei care-l înconjoară s-au infectat cu COVID. După analize și teste am răsuflat ușurați. Însă nici cu aprinderea la plămâni nu te joci!”.

Din cauza faptului că Liviu Dragnea s-a îmbolnăvit, toate întâlnirile la care urma să ia parte s-au contramandat. Codrin Ștefănescu a continuat să vorbească despre starea de sănătate a fostului lider politic, integrând în discuție și momentele petrecute în spatele gratiilor și chiar despre vremea schimbătoare din prezent. Totuși, „mâna dreaptă” a lui Liviu Dragnea are o notă de optimism, mărturisind că ”își va reveni repede”.

Irina Tănase: ”Despărțirea dintre noi a fost bruscă”

”Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversațiile pe care le-ați publicat și ulterior nu l-am mai putut contacta.

Pesemne că m-a blocat. Mă doare că n-a avut încredere în mine și a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înșală. Îl înțeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat considerațiile raționale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică.

Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă. Poate doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații. Am crezut că persoanele apropiate, prietenii noștri comuni ne sunt alături și că nu sunt capabili de intrigi. Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc. Este singurul pe care l-am iubit în ultimii 8 ani. Nimeni nu a mai avut loc în sufletul meu și, dincolo de orgolii, cred că și el înțelege. Sufăr și bănuiesc faptul că și el este rănit. Nu poți să fii legat de o altă persoană vreme de 8 ani și să nu mai existe nici urmă de atașament”, a declarat Irina Tănase pentru CANCAN.RO.