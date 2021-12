Liviu Dragnea, prima reacție după ce a văzut stenogramele Irinei Tănase cu amantul Paul: ”Sunt un om cu educație”

După ce CANCAN.RO va prezentat o parte din stenogramele, în care Irina Tănase și presupusul amant vorbesc despre partidele de amor, iată că lucrurile nu au rămas fără ecou în opinia fostului președinte PSD. Liviu Dragnea a oferit prima reacție după ce a văzut stenogramele Irinei Tănase cu amantul Paul.

Liviu Dragnea, prima reacție după ce a văzut stenogramele dintre Irina Tănase și amantul Paul

(VEZI ȘI:STENOGRAMELE INCENDIARE: PAUL PUNEA PRESIUNE PE ”IUBI”. SEXY-IRINA LUI DRAGNEA ÎI POMPA BANI PRESUPUSULUI AMANT: ”O SĂ-ȚI DAU CASH, CĂ O SĂ-MI BAGE 10.000!”)

Liviu Dragnea s-ar fi despărțit de iubită, după ce i s-ar fi adus la cunoștință stenogramele în care apar conversații uluitoare între Irina și presupusul ei amant, Paul. Cei doi amorezi, prin spatele lui Liviu Dragnea, au ”oferit” dialoguri care, cu siguranță, l-ar fi scos din minți pe ”regele geloziei”, așa cum i s-ar mai fi spus fostului președinte al PSD.

Liviu Dragnea a oferit prima reacție după ce a văzut dialogul dintre iubita lui și amantul Paul:

„Păi de ce trebuie să comentez eu? Poate să apară orice, am spus-o și aseară: eu când iau decizii, le iau asumat, le iau ca să fie mai bine, atât mie, cât și celorlalți implicați, și mă țin de ele. Eu nu îmi discut viața privată și nu îmi spăl rufele în public în modul ăsta. Nu am făcut-o niciodată, credeți-mă. Și nu am mare respect, în general, pentru oamenii care fac așa ceva. Nu îmi stă în caracter.

(VEZI ȘI:STENOGRAMELE CARE ARUNCĂ TOTUL ÎN AER! CUM SE FEREAU DE DRAGNEA IUBI-IRINA ȘI PRESUPUSUL AMANT PAUL + ”TREC ZILELE ASTEA PE LA TINE SĂ MĂ [email protected]#&I UN PIC”)

Orice ar mai apărea, reacția mea va fi tot asta: sunt un om cu educație, am respect pentru viața privată a oamenilor și nu o să mă vedeți pe mine vreodată punându-mi mâinile în șold și comentând relațiile nimănui. Implicit, nici pe ale mele.

Din punctul ăsta de vedere, poate să apară un serial întreg, eu nu intru în acest joc pentru că este sub demnitatea mea de bărbat, de om cu educație, de om politic”, a declarat politicianul pentru .

Cine deţine informaţii despre despărțirea dintre Liviu Dragnea și Irina Tănase este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa foto: Arhiva CANCAN