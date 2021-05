Liviu Dragnea, probleme medicale în închisoare, după ce rana de la spate i s-a infectat. “Nu am avut acces la cabinetul medical!”

Liviu Dragnea susține că reprezentanții Penitenciarului Raova i-au interzis accesul la cabinetul medical, motiv pentru care i s-a infectat rana cu care s-a ales în urma unei operații la spate.

Fostul lider al PSD a lansat o serie de acuzații grave la adresa oficialilor Penitenciarului Rahova, care nu l-ar fi lăsat să meargă la doctorul închisorii, pentru a primi îngrijirile medicale adecvate. În plus, Liviu Dragnea susține că reprezentanții penitenciarului ar fi depus la dosarul său declarații mincinoase.

Liviu Dragnea a făcut acesta delarații în fața magistraților de la Judecătoria Sector 5, într-un proces pe care îl are cu Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat.

“Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul. După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile”, a spus Liviu Dragnea în fața magistraților, potrivit Liber în Teleorman.

Liviu Dragnea, probleme închisoare. “Rana mi-a fost pansată de colegii de celulă”

Apoi, în celula lui a fost instituită carantina, motiv pentru care nu a mai putut ajunge la cabinetul medical, pentru a primi îngrijirile corespunzătoare.

“În a şasea zi, o zi de vineri după-amiază, s-a instituit carantina. Eram trei deţinuţi în cameră. La uşa noastră s-a prezentat un ofiţer care ne-a transmis că nu mai putem să ieşim din cameră, că nu mai avem voie să primim vizite. Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am fost pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la Spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase”, a precizat ex-liderul PSD.

“Nimic mai fals, e o declarație mincinoasă!”

În plus, Liviu Dragnea îi acuză pe oficialii închisorii că ar fi depus la dosarul său un document potrivit căruia el ar fi refuzat îngrjirile medicale. Ex-liderul PSD susține că totul este o minciună.

“Doamna avocat mi-a prezentat ieri dosarul şi am văzut acolo o declaraţie din partea penitenciarului în care scrie că eu am refuzat asistenţa medicală. Scrie în dosar, la fila 12, 21.03.2021, deţinutul a refuzat şi a zis că se tratează singur. Nimic mai fals, e o declaraţie mincinoasă dată de cei de la Rahova. E fals în declaraţii, nu ştiu cine anume de la Rahova a declarat asta, dar colegii mei de cameră sunt cei care m-au bandajat. Ăsta a fost unul din motivele pentru care am spus că rana a fost pe spate şi nu mă puteam bandaja singur”, a mai declarat Liviu Dragnea.