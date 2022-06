Liviu Guță „dispăruse” timp de 3 ani, iar mama lui îi făcea parastase, crezând că a murit! Prin ce a trecut cântărețul

Liviu Guță (43 de ani) și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a trăit. Cântărețul susține că timp de trei ani nu a știut nimeni nimic despre el, iar mama lui îi făcea parastase, crezând că a trecut în neființă. Ce a îndurat artistul?

Liviu Guță a povestit în cadrul unei emisiuni despre momentele grele prin care a trecut. Timp de trei ani, nimeni nu a știut nimic despre cântăreț, motiv pentru care mama lui îi făcea parastase, crezând că a trecut în neființă. Mai mult decât atât, povestea respectivă începe în Austria, unde artistul fusese reținut.

Liviu Guță „dispăruse” timp de 3 ani, iar mama lui îi făcea parastase, crezând că a murit

Știind limba sârbă la perfecție, bărbatul le-a spus autorităților că este din Serbia și că nu îi vor oferi un act de identitate. L-au dus la secție și l-au băgat într-o celulă. Nu a vrut sub nicio formă să le spună oamenilor legii cine este și de unde vine. Iar, pentru a nu fi prins, a fost nevoit să recurgă la un gest incredibil: și-a mâncat pașaportul.

”Mi-au pus piciorul pe cap, mi-au pus cătușele și am mers cu ei. M-au întrebat de unde sunt și le-am zis că Serbia, fiindcă știam sârbă la perfecție. Auzisem că dacă nu le spui cine ești, dacă nu te găsesc ei, te expulzează și îți dau drumul. Atunci s-au întâmplat multe cazuri așa. M-au dus la secție și m-au băgat într-o celulă. Înainte de toate m-au controlat, iar eu aveam pașaportul ascuns într-un loc.

Polițistul m-a verificat așa puțin și m-a lăsat. Mi-au spus că stau acolo patru-cinci ani și să le zic cine sunt. Atunci am început să îmi mănânc pașaportul. Coperta era cu fier și am zis că nu pot să fac asta, că fierul nu-l puteam mânca. Mi-era frică că rămân colo dacă le dau pașaportul. Cu actul în mână am sunat să vină un polițist. I-am arătat pașaportul și i-a dat o palmă polițistului care m-a controlat”, a povestit el în cadrul „TheXclusive”, emisiune moderată de Mihai Ghiță.

Sursă foto: captură video Youtube