Liviu Guță e de negăsit! Nu mai dă un semn de viață și prietenii sunt disperați. Ultimul lui mesaj

De mai bine de doi ani, Liviu Guță este de negăsit. Nu a mai dat niciun semn de viață, iar colegii de breaslă și rudele artistului se gândesc la ce e mai rău. Nu este exclus ca manelistul să se fi ascuns din cauza unor probleme financiare sau chiar să fie în spatele gratiilor. Ce a vorbit, de fapt, ultima dată cu unul dintre prietenii săi?

După luni întregi în care nimeni nu a mai știut nimic despre el, în urmă cu un an, Liviu Guță a fost dat dispărut. Colegii de breaslă și apropiații lui și-au exprimat îngrijorarea și au încercat să afle ce se întâmplă, dar fără rezultat. Cristian Rizescu și Cristian Ciof sunt cei care au semnalat dispariția colegului lor. Roxana, fosta soție a lui Liviu Guță, prima reacție după ce manelistul a fost acuzat că a dat țeapă unor miri: „Îl știam serios”

Liviu Guță nu a mai dat niciun semn de viață de mai bine de doi ani

Recent, Ticy, unul dintre prietenii manelistului a mărturisit că ultima dată a vorbit la telefon cu Liviu Guță a fost în vara anului trecut. A rămas ca cei doi să se revadă pentru a relua proiectele muzicale, însă de atunci nu a mai dat niciun semn.

„Eu am vorbit cu el pe 14 mai și a zis că vine acasă și de atunci nu am mai vorbit cu el. De pe data de 14 mai 2024 nu am mai vorbit cu el. El mi-a trimis mie un mesaj pe care eu l-am postat pe social media ca să afle lumea despre el și de atunci am mai vorbit la telefon, dar a rămas să ne auzim când vine în țară pentru a ne vedea să lucrăm împreună.(…) Nu părea supărat, doar mi-a zis că va veni acasă și ne vom ocupa de muzică”, a declarat Ticy, la Antena Stars.

Roxana, fosta soție a lui Liviu Guță a declarat că a vorbit cu manelistul în urmă cu 3 ani, atunci când i-a trimis un mesaj să o felicite pentru faptul că s-a căsătorit. Liviu Guță, acuzat că a luat banii pentru nuntă și s-a făcut nevăzut! Mirele rupe tăcerea pentru CANCAN.RO: ”Avem dovada!”

„Ultima dată am vorbit în urmă cu trei ani, aproape trei ani, când mi-a trimis un mesaj să mă felicite pentru faptul că m-am căsătorit. Relația noastră a durat 1 an și două luni. Am rămas în relații amiabile, având în vedere că nu am avut nimic de împărțit. Nu am mai avut niciun fel de interacțiune, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui. (…) N-am nicio idee despre viața lui după încheierea relației noastre”, a declarat Roxana.

Ultimul mesaj publicat de Liviu Guță

La începutul anului 2024, după ce a fost dat dispărut de colegii de breaslă, Liviu Guță a publicat un mesaj pe o rețea de socializare. Acesta a transmis că este plecat din România, dând de înțeles că trece printr-o perioadă dificilă. Fără a oferi prea multe detalii, manelistul și-a liniștit comunitatea de fani de pe social media și le-a transmis că va reveni curând în țară. În încheiere, Liviu Guță le-a mulțumit tuturor celor care și-au făcut griji pentru el, asigurându-i că este bine și că situația este sub control.