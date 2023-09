Liviu Guță, acuzat că a luat banii pentru nuntă și s-a făcut nevăzut! Mirele rupe tăcerea pentru CANCAN.RO: ”Avem dovada!”

Diana Boros și Petrișor Căldăraru și-au așteptat ziua nunții cu nerăbdarea pe care ți-o dă orice început de drum în viață. Cei doi români plecați la muncă în Olanda de mai bine de 20 de ani și-au dorit ca totul să fie perfect și nici prin cap nu le trecea că vor fi țepuiți de Liviu Guță, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului și cu o situație financiară de invidiat. Cel puțin la prima vedere!

Petrișor Căldăraru a povestit pentru CANCAN.RO cum ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi din viața sa și a viitoarei sale partenere s-a transformat într-una aproape banală. Iar „vinovatul de serviciu” a fost același Liviu Guță, cel care ar fi trebuit să fie invitatul de onoare al marelui eveniment.

El este restaurator de piane și deține o firmă de construcții de case, iar aleasa sa este managerul unei firme de recrutare, ambii activând în Olanda de ani buni.

Cei doi miri au crezut mai întâi că le-a pus Dumnezeu totul în traistă!

„Mi-am dorit să facem o nuntă ca-n povești. Tocmai de aceea nici nu ne-am uitat la bani. Lumea trebuia să se simtă bine, așa că am ales împreună cu viitoarea mea soție, Diana, ceea ce am considerat noi că înseamnă excelență. Și în ceea ce privește solistul care să ne încânte, și locația, și meniul. Într-un cuvânt, totul! Surpriza cea mai mare, una urâtă, cum nici în cele mai negre coșmaruri nu am fi crezut că există, a venit chiar din partea lui Liviu Guță”, a declarat Petrișor Căldăraru pentru CANCAN.RO.

El a precizat că imediat după ce l-a contactat pe Liviu Guță pentru a-i cânta la nuntă și „au bătut palma”, a dorit să dea un „exemplu de seriozitate” plătindu-i deja suma totală cerută.

Asta deși înțelegerea agrea la acel moment că viitorii miri trebuie să plătească doar un avans de 50% din onorariul manelistului.

„Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși am achitat curând întreaga sumă. Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el”, reface Petrișor Căldăraru firul poveștii.

Totul s-a consumat în septembrie anul trecut, fiindcă orice gospodar știe că antamarea localului și a solistului principal se face cu un an înainte, dacă vrei „să rupi gura târgului”.

Nu se dau bătuți cu una, cu două și vor să-l dea în judecată pe Liviu Guță

„Nu am avut foarte repede suspiciuni că ceva e în neregulă fiindcă Liviu Guță a postat pe site-ul său un fel de mărturie cum că pe 26 august 2023 urma să cânte la nunta noastră. Am înțeles că așa fac toți cei care-și câștigă pâinea din asta, așa că am fost încântați că am dat lovitura, aducându-l la nunta noastră pe Liviu Guță. Nu știam ce va urma!”, adaugă mirele nostru.

Cert este că de un an nici mirele și nici aleasa inimii sale nu au reușit să mai dea de Liviu Guță.

Cu toate că au încercat să facă asta prin diverse numere de telefon, ba chiar și prin cunoștințe comune, Liviu Guță nu le-a mai răspuns la niciun fel de mesaj, telefonic sau video.

„Ne-am făcut de tot rahatul până la urmă. Nuntașii noștri știau din timp că vor dansa și vor petrece pe muzica lui Liviu Guță, fiindcă noi am fost de bună credință și am făcut tot ce a depins de noi. Nu i-am vorbit urât, nu am folosit cuvinte jignitoare, nici măcar nu l-am amenințat. Când am înțeles în preziua nunții că va trebui să caut o altă soluție, am reușit să ne descurcăm onorabil, în cele din urmă. Guță ar fi trebuit să ajungă la Oradea, la o sală cunoscută de acolo unde au loc tot felul de evenimente și să ne încânte. Mulți nuntași ne-au bătut obrazul, ne-au făcut mincinoși și am simțit cum intrăm în pământ de rușine în noaptea nunții, în loc să ne distrăm ca toată lumea care se însoară. Am ajuns și la gura lumii, dar și cu banii luați, fiindcă deși avem dovada plății nu știu cine ne poate face dreptate”, mai spune același Petrișor Căldăraru.

În cele din urmă, tinerii însurăței au înțeles că au fost trași pe sfoară și că s-au înscris, fără voia lor, pe „lista celor țepuiți de către marele Liviu Guță”, cel care în ultima vreme pare că se luptă cu o serie de probleme în viața personală.

Numai că cei doi intenționează să-l dea în judecată pe Liviu Guță „pentru daune morale și financiare”. În ceea ce-l privește, Liviu Guță nu a putut fi contactat pentru a-și explica propriul punct de vedere.

