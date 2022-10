Nu multa lume știe asta! Legătura dintre Liviu Guță și Flick Domnul Rimă

Puțini sunt cei care știu care este legătura dintre Liviu Guță și Flick Domnul Rimă. Cei doi sunt mult mai apropiați decât credea lumea. Iată în ce ipostaze s-au filmat cele două vedete.

Relația dintre Liviu Guță și Flick Domnul Rimă este una foarte bună. Cei doi sunt vecini în același complex rezidențial de lux din nordul Capitalei. Primul care și-a cumpărat apartamentul a fost omul de radio, în 2021. Ulterior, manelistul a achiziționat un imobil ce se situează în aceeași locație și care are terasa lipită de cea a lui Andrei Filcea.

Cadoul inedit pe care l-a primit Liviu Guță din partea lui Flick

Marți seară, Flick a decis să îi facă un cadou de neuitat vecinului său, Liviu. Omul de radio i-a oferit manelistului o sticlă de palincă pe care o are de la tatăl lui socru, care este originar din Bihor. Se pare că cele două vedete au făcut un obicei din a-și oferi băuturi alcoolice reciproc.

Flick Domnul Rimă și Liviu Guță savurează din când în când un pahar de băutură pe una dintre cele două terase pe care le dețin în același complex rezidențial din zona de nord a Bucureștiului. Cei care nu știau acest lucru, terasele lor generoase sunt despărțite doar de un paravan. Astfel, cei doi se pot vedea și comunica oricând doresc.

Andrei Filcea este cel care a imortalizat momentul în care i-a oferit în dar vecinului său sticla de palincă primită de la tatăl Denisei, soția sa. Flick a postat pe InstaStory întregul episod ce a avut loc marți seară chiar la ei acasă.

Flick: ”-La apusul ăsta de soare vreau să fac o faptă mare, mă duc să duc la vecinul o sticlă de pălincă de Bihor de la tata socru. Am descoperit că am mai multe și am zis să împart una și cu vecinul, că așa e frumos”

Liviu Guță: ”-Vecinee. Băi, ce vecin am, băi. Nu se poate așa ceva! Asta e de la tata socru. Mulțumesc frumos, vecine!”

