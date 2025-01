Liviu Guță s-a întors în România! Cine l-a așteptat pe artist în aeroport: ”Bine ai venit acasă!”

Liviu Guță s-a întors în țară, după ce a fost ”dat dispărut” de apropiați. Aceștia nu au știut nimic de el pentru aproximativ 2 ani, ba chiar, apăruseră zvonuri legate de faptul că artistul ar fi la închisoare în Panama sau chiar că ar fi murit. Acum, Liviu și-a făcut apariția în forță. Iată cine l-a întâmpinat la aeroport!

Recent, Liviu Guță, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere de la noi din țară, a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare, asta după o perioadă de aproape doi ani în care a fost complet absent din luminile reflectoarelor. Retragerea sa a ridicat numeroase întrebări, iar colegii și prietenii săi și-au exprimat îngrijorarea.

După o perioadă lungă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, artistul și-a făcut apariția și a atras atenția asupra lui, atunci când a recunoscut că problemele personale și profesionale l-au ținut departe de meleagurile românești. Acum, după ce a făcut aceste dezvăluiri, Liviu Guță s-a întors în România, iar Florin, unul dintre prietenii acestuia, a postat prima fotografie.

După ce această pauză, Liviu Guță a revenit pe rețelele de socializare, unde a vorbit deschis despre luptele și obstacolele cu care s-a confruntat. Artistul a explicat că perioada de absență nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unor dificultăți complexe, atât personale, cât și profesionale.

Cu atât mai mult, cântărețul a dezvăluit că, după 2016, canalul său de YouTube a devenit ținta unui sabotaj. Videoclipurile sale au fost marcate drept spam și redirecționate către site-uri ilegale, ceea ce a dus la scăderea dramatică a vizibilității și impactului asupra publicului.

„În România există o mafie mare în industria muzicală. Un sistem care funcționează doar pentru cei care se supun regulilor lor. Eu am ales mereu să lupt singur, să rămân autentic, dar acest lucru a venit cu un preț foarte mare. (…) Eu am colaborat cu casele de producție din anul 2000 până în 2016. (…) După 2016, lucrurile s-au schimbat radical. Canalul meu de Youtube a fost clonat și sabotat. De atunci, orice postez, scade din vizualizări chiar în prima oră de lansare. Am aflat că videoclipurile mele sunt spamate cu linkuri către site-uri pirat, iar acele spam-uri sunt folosite împotriva mea. Acest lucru duce la prăbușirea clipurilor mele”, a spus Liviu Guță pe Youtube.