Liviu Teodorescu, un tătic de gașcă! Artistul și-a făcut planul pentru momentul în care fiica lui o să vină pe lume

Nu mai este mult până când Liviu Teodorescu și Iulia o să devină părinți pentru prima dată. În luna iulie a acestui an, soția artistului o să aducă pe lume o fetiță. Cei doi sunt în al nouălea cer și abia așteaptă momentul în care o să își strângă bebelușul în brațe. Până atunci, viitorii părinți se pregătesc intens și stau cu gândul la momentul cel mare.

După o relație de 10 ani și o căsnicie de doi ani, Liviu Teodorescu și soția sa au decis să facă următorul pas și să devină părinți. De când a aflat vestea, artistul este cât se poate de bucuros și se pregătește intens pentru a intra în rolul de tătic. Liviu Teodorescu spune că nu o să fie un tată strict și o să aibă grijă să dezvolte cu fetița sa o relație apropiată, de prietenie, în care nu o să fie nevoie de strictețe și impunere.

Chiar dacă în două luni o să devină tată pentru prima oară, Liviu Teodorescu nu își face prea multe griji. Visează la momentul cel mare, acela în care o să își vadă prima dată fetița. Este sigur că o să fie un moment magic, eliberator și abia îl așteaptă.

„Nu! Nu cred în strictețe asta în niciun fel, cred că încrederea copilului trebuie câștigată prin faptul de a fi acolo pur și simplu și de a crește odată cu el, pentru că nu e ca și cum noi știm prea multe.

Îți dai seama că abia aștept! Nu există niciun fel de anxietate, niciun fel de frică, pentru că sunt conștient că orice gânduri mi-aș face eu în prealabil, atunci când o să fac contact cu fata mea îți dai seama că mi se va dărâma orice fel de frică sau anxietate. Va fi ceva wow”, a declarat Liviu Teodorescu, la Antena Stars.

Ce nume a ales Liviu Teodorescu pentru fiica sa

Liviu Teodorescu deja exersează rolul de tătic și încă de acum îi cântă și îi vorbește fiicei sale. Sarcina Iulie decurge perfect, iar tânăra este o graviduță norocoasă. Stările de rău specifice nu au chinuit-o prea mult, iar Iulia speră ca și nașterea să fie la fel de ușoară.

Cei doi viitori părinți s-au gândit și deja au ales numele pe care fiica lor o să îl poarte. Se pare că micuța o să se numească Ecaterina, la fel ca bunica Iuliei.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii!

Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, declara Liviu Teodorescu, în urmă cu ceva timp.

