Liviu Vârciu, anunț îngrijorător în mediul online! Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta de la Antena 1

Liviu Vârciu a reușit să își îngrijoreze recent fanii, după ce le-a mărturisit celor care îl urmăresc că se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit ce i s-a întâmplat, dar și cum se simte în prezent.

Liviu Vârciu este destul de activ în mediul online, acolo unde ține mereu legătura cu fanii săi. Prezentatorul TV nu se ascunde atunci când are o zi proastă, din contră, vorbește cu lejeritate și despre momentele mai puțin plăcute din viața lui.

În urmă cu puțin timp, pe rețelele personale de socializare, Liviu Vârciu le-a transmis prietenilor virtuali că este foarte răcit. Acesta a făcut un test de coronavirus, însă a ieșit negativ, dar cu toate acestea prezentatorul TV mărturisește că se simte extrem de rău.

„Deci, am răcit. Mi-am făcut testul de Covid, nu este Covid, dar vă dau cuvântul meu de onoare că răceala asta mea ăi zice la Covid puturosule. M-a rupt, poate e supărată răceala. Ce a zis: „A, covidul? Stai așa un pic…”. De două zile sunt praf. Așa că, aveți grijă de voi să vă luați vitaminele și toate cele, ca bătrânii, să aveți grijă de voi. Eu stau cu mască în casă să nu răcesc lumea, știți? Răceala e mai rea acum decât Covidul, nicinu știi ce să mai faci”, a mărturisit prezentatorul TV pe InstaStory.

Liviu Vârciu vrea să dea lovitura cu un nou film

După ce a dat lovitura cu filmul intitulat „Zăpadă, ceai și dragoste”, Liviu Vârciu a anunțat că mai are în lucru încă un film. Doar că, între timp, lucrurile au rămas neașezate, asta pentru că încă nu are bugetul necesar și nici timp destul pentru a se ocupa și proiect.

„Nu am mai făcut nimic cu filmul. Pur și simplu nu am avut timp, întrucât am avut filmări pentru emisiune. Așa că l-am amânat pentru luna ianuarie. Încă nu am bugetul necesar. Am mai făcut rost de ceva bani, dar tot ne-ar mai trebui vreo 200.000 de euro”, a declarat Liviu Vârciu, pentru PlayTech.