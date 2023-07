Liviu Vârciu, tras pe dreapta de polițiști! A încălcat legea și a fost imediat sancționat

Liviu Vârciu a călcat pe bec și a plătit scump. Vedeta Antena 1 a fost prinsă pe picior greșit de către oamenii legii, care nu au stat la discuții și l-au sancționat imediat. Ce legi a încălcat Liviu Vârciu?

Liviu Vârciu obișnuiește să își țină la curent fanii din mediul online cu ce se întâmplă în viața lui și la fel a făcut și recent, când a avut parte de o peripeție pe șoselele din București. Vedeta le-a mărturisit internauților că a încălcat legea și a fost imediat sancționat de către polițiști. Mai exact, acesta a fost oprit în trafic și tras pe dreapta pentru faptul că a depășit viteza legală.

Liviu Vârciu: „Nici nu mi-am dat seama”

Polițiștii au fost vigilenți și nu l-au lăsat pe Liviu Vârciu să scape basma curată. Se pare că acesta a condus cu 33 de km/h peste viteza legală, așa că oamenii legii l-au oprit și l-au sancționat. Vedeta Antena 1 a primit amendă patru puncte, însă întâmplarea nu l-a supărat. Mai mult, acesta chiar i-a felicitata pe polițiști pentru vigilență și le-a aplaudat promptitudinea.

„M-a oprit poliția!(…) Nici nu m-am prins când am avut 80, la 83 (n.r. viteză) m-au prins. Mi-au dat amendă patru puncte. Nici nu mi-am dat seama. Mașina asta merge de nici nu-ți dai seama când prinzi 80. Trebuia să-mi iau un tractor în care să simt că am 83. Am avut 33 de kilometri peste. Aia e. Foarte bine că stau pe stradă (n.r. polițiștii).

(…) Lăsând gluma la o parte… Foarte bine că stau pe stradă și seara. Bravo lor. Nu am nimic cu nimeni, dar bravo lor. Suntem mai în siguranță. Dacă îmi luau permisul nu cred că mai spuneam treaba asta, dar suntem mai în siguranță”, le-a povestit Liviu Vârciu internauților.

Liviu Vârciu, absent din mediul online

Liviu Vârciu obișnuiește să își țină la curent fanii din mediul online cu tot ce se întâmplă în viața lui, însă în ultima perioadă a fost cam absent. Internauții l-au dat dispărut, iar fostul membru L.A și-a refăcut revenirea în forță. Acesta a explicat că și-a îndreptat atenția către alte lucruri. S-a ocupat de câteva proiecte personale, a stat mai mult cu familia, așa că a lăsat rețelele sociale deoparte pentru un timp.

„Dragii mei, iubiții mei, oamenii mei care sunt lângă mine tot timpul, vreau să vă spun că nu am mai postat de foarte mult timp, doar că am fost prins, montez de ceva timp, de o săptămână, am niște filmulețe geniale, o să râdeți. Nu am mai postat pentru că am stat cu copiii, tot ne-am jucat, am fost prins acasă.

De mâine încep treaba, încep filmările și la TV și la un proiect personal, o să vedeți foarte multe lucruri, dar să știți că sunt aici cu voi, nu v-am uitat. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de trupurile voastre. M-am lăsat de fumat, dacă interesează pe cineva. Am trei zile, sunt tare mândru de mine”, le-a spus Liviu Vârciu fanilor săi.