Liviu Vârciu a bifat în această vară prima vacanță cu ambii copii, peste hotare. Deși are o teamă teribilă pentru avion, de dragul celor mici și-a învins această fobie și a zburat alături de ei și de partenera sa, Anda Călin, până în Turcia. Deși mama-soacră locuiește în Istanbul, artistul a preferat ca aceasta să nu fie inclusă în planul lor de vacanță. Pentru cele șapte zile petrecute cu familia, în Antalya, Vârciu a scos din buzunar 4000 de euro. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De când formează un cuplu cu Anda Călin, mama copiilor săi, viața lui Liviu Vârciu s-a schimbat radical. Familia a devenit prioritară pentru cel ce a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci ai show-bizz-ului autohton. Astfel că, tot ce face în prezent acesta, e de dragul celor mici și al partenerei sale.

Vacanță de 4000 de euro în Antalya

În această vară, artistul a bifat prima sa vacanță, în patru, peste hotare. A reușit chiar să-și învingă teama de avion și să zboare alături de familia lui până în Turcia. Chiar dacă mama soacră locuiește în Istanbul, Vârciu a preferat ca aceasta să nu-i însoțească în Antalya.

„Am fost doar noi cu copiii în vacanță, la turci. Dar nu la mama soacră, ci în Antalya. Pentru prima oară cu ambii. Mi-a fost puțin teamă de avion, dar când am văzut că cei mici sunt ok, și eu am fost la fel.

Vacanța a fost 4000 de euro, am stat fix șapte zile. All inclusiv totul, plătit dinainte. Acolo nu am mai cheltuit un euro.

A fost o vacanță perfectă. Șapte zile nu i-am scos din apă. Copiii s-au distrat, cel mai mult le-a plăcut în piscină. Recomand o vacanță cu copiii într-un astfel de complex, cu de toate. Cred că în Turcia sunt cele mai bune.

Am crezut că vin mai obosit decât am plecat, dar nu, nu m-au stresat deloc. Le-am oluat niște căsuțe pe plajă, dormeau la prânz și câteva ore puteam sta și noi liniștiți. Iar seara îi culcam la zece și apoi petreceam cu doamna mea pe terasă”, a povestit Liviu Vârciu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Fata mai face figuri”

Cât despre cei mici, artistul nu ne-a ascuns faptul că fiica sa e mai mofturoasă, la mâncare. În schimb, Matei, mezinul, nu le face niciun fel de probleme, din acest punct de vedere. Din fericire pentru ei, cei doi parteneri nu s-au confruntat cu vreo toxi-infecție alimentară sau vreo altă problemă digestivă serioasă la cei mici. Asta și pentru că au grijă ca aceștia să mănânce sănătos.

„Fata mai face figuri la masă, dar băiatul mănâncă orice, n-am probleme cu el”, a completat acesta.

„Am făcut-o benevol, fără să câștig nimic”

Încântat de vacanța petrecută în Antalya, Liviu Vârciu a pus pe masă un voucher de 5000 de lei pentru a ajuta o familia cu copii să ajungă în Turcia:

„Am dat un voucher de 5000 de lei pentru cei care vor să meargă acolo în vacanță cu cei mici. În primul rând, am vrut să le fac un bine oamenilor care mă urmăresc și nu-și permit să plece în vacanță. Am făcut-o benevol, fără să câștig nimic”.

„Anul acesta nu am făcut bani”

Peste doar o săptămână, Liviu Vârciu își va relua filmările la emisiunea pe care o prezintă. De asemenea, artistul va apărea și într-un serial al Antenei 1. În ceea ce privește partea a doua a filmului său, „Zăpada, ceai și dragoste”, pe care își dorea să o facă în această toamnă, Vârciu a fost nevoit să amâne totul pentru anul viitor.

„Filmul, partea a doua, îl voi face la anul. Anul acesta nu am făcut bani. Nu am găsit sponsori. Dar nu pot renunța, o fac pentru sufletul meu. Așa că voi investi tot din propriul buget.

Săptămâna viitoare mă întorc la job. Încep filmările. Mai avem încă un sezon la Prețul corect.

De asemenea, mai am în plan un proiect personal, singurul în Europa, dar nu am semnat încă actele. E un bussines pe care-l fac, pentru străinătate voi filma. Nu bag nici un leu, dar nici nu scot nimic. Suntem doar eu și cu Anda implicați”, a adăugat acesta.

