Liviu Vârciu îi dă replica lui Dan Negru după ce l-a sfătuit ce să facă cu banii: „Știi mașina aia de am rămas eu sărac și tu te-ai îmbogățit?”

Liviu Vârciu nu a dus niciodată lipsă de nimic, atunci când a venit vorba de situația sa financiară. Toată lumea știe că prezentatorul Tv a făcut parte din una dintre cele mai de succes trupe ale anilor 2000, L.A. La acea vreme, piesele lor generau mii de euro, iar sumele din conturi ale artistului creșteau pe zi ce trece.

Deși pusese mâna pe o mare avere, Liviu Vârciu spunea, la un moment dat, că nu a avut pe nimeni care să îl învețe cum să investească banii. Tocmai de aceea, cântărețul a cheltuit tot și nu a apucat să facă nimic important pentru carieră sau pe plan personal. Pe atunci, Dan Negru a fost cel care l-a sfătuit să cumpere orice în domeniul imobiliar, însă, Liviu Vârciu nu a fost extrem de convins în acea perioadă.

Liviu Vârciu a avut șansa, în urmă cu mai mulți ani, să își investească banii câștigați din concerte, într-o afacere extrem de profitabilă. Dan Negru i-a dat „pontul”, însă fostul membru al trupei L.A a preferat să își cumpere o mașină. Astfel, a ratat șansa de a-și multiplica de 200 de ori suma pe care o avea în conturi.

„Aș fi putut cumpăra tot Năvodariul, pe care îl puteam cumpăra și nu l-am cumpărat. Toată plaja aia putea să fie a mea, într-o săptămână, cu banii de atunci. N-am cumpărat nici măcar un metru pătrat și, acum, când mă duc la mare, stau la hotel, sunt penibil.

Eu le mai tot spun celor tineri: „Eu n-am avut pe nimeni lângă mine, ca să mă învețe, să-mi spună cum și în ce să investesc, să iau o casă, că nu știi ce timpuri mai vin. Păi, la vremea aceea, eram milionar, dar stăteam cu chirie”, a declarat Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.

Liviu Vârciu, replică la adresa lui Dan Negru

Acum, după ce a trecut mai mult timp, Liviu Vârciu și-a permis să îi dea replica lui Dan Negru. Pe contul său de Instagram, artistul a publicat un filmuleț cu mașina pe care și-a cumpărat-o în urmă cu ceva timp, din banii pe care i-a câștigat la concerte. În stilul său caracteristic, prezentatorul Tv a spus:

„Dane, na că am cumpărat mașină! Știi mașina aia de am rămas eu sărac și tu te-ai îmbogățit? Ia uite, am luat-o înapoi. Bine, târziu. Tu tot bogat, eu tot sărac, dar auzi, mergem înainte. Hai, te pup!”, a spus Liviu Vârciu în clipul video postat pe Instastory.

