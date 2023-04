DECLARAȚII EXCLUSIVE. Dorința arzătoare a Andei Călin nu este, însă, poruncă pentru Liviu Vârciu. Își ține iubita sub papuc: ”N-are voie!”

Liviu Vârciu, cândva unul dintre cei mai râvniți burlaci autohtoni, este în prezent un familist convins. Cea care l-a făcut „băiat de casă” este Anda Călin, mama fetiței și a băiețelului său. Artistul i-a interzis femeii pe care o iubește de aproape șapte ani și care la un moment dat a cochetat cu televiziunea, să fie vedetă TV. CANCAN.ro are toate amănuntele.

Nici măcar o sumă mare de bani nu i-ar putea aduce împreună pe Liviu Vârciu și Anda Călin, partenera sa de viață, împreună la o emisiune TV. Asta în ciuda faptului că frumoasa brunetă a cochetat cândva cu televiziunea.

Motivul? Actorul i-a interzis iubitei sale să apară pe sticlă, să fie vedetă TV. Astfel că, producătorii show-urilor gen America Express și Puterea cuplului, o emisiune nouă ce va apărea în grila Antenei 1, proiecte ce se bazează pe ideea de cuplu, nici măcar nu îndrăznesc să-i facă lui Liviu vreo propunere tentantă din punct de vedere financiar.

„Nu-și permite nimeni să mă întrebe. Eu cu doamna mea la televiziune nu sunt de acord. Pică din start. Nu are voie să fie vedetă TV”, a declarat actorul în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

„Nu pot sta departe de ei”

Liviu spune, de asemenea, că nu ar mai merge nici singur la America Express, după ce a participat la această emisiune:

„Nici singur n-aș mai pleca. În primul rând, s-au făcut copiii mari, nu pot sta departe de ei pentru o perioadă mai lung de timp. Am fost pionier, noi am deschis drumul, ne-am făcut treba cât am putut de bine”.

„Sunt familist convins”

Liviu Vârciu, cândva unul dintre cei mai râvniți burlaci autohtoni, este în prezent un familist convins. O spune chiar el și, adaugă acesta, preferă să nu se mai gândească vreodată la nebuniile tinereții tocmai pentru că se declară un bărbat împlinit și fericit:

„Sunt familist convins, nu vreau să-mi mai amintesc de nebuniile mele, să nu-mi vină idei. Așa că toate amintrile mele de atunci s-au dus. Ce nu mai știi, nu te mai doare. Sunt fericit așa cum sunt. Mi-e drag de ea, mai avem puțin și facem șapte ani”.

„Ne trebuie un buget de 400.000 de euro”

Pe plan profesional, Liviu Vârciu nu renunță la visul său de a turna și partea a doua a filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”, după ce primul s-a bucurat de un succes neașteptat de mare. Actorul și-ar dori să înceapă filmările în această toamnă, doar că e în căutare de sponsori care să investească în această producție.

„Caut sponsori pentru Zăpadă, ceai și dragoste, partea a doua. Am o discuție avansată cu cineva, dar mai avem nevoie. Ne trebuie un buget de 400.000 de euro. În septembrie am vrea să filmăm. Din primul film ne-am plătit facturile”, a adăugat acesta.

Liviu prezintă, nea Mărin dansează

Până când visul său va deveni realitate, Liviu Vârciu se pregătește de zor să fie cea mai bună variant a sa pentru un proiect cinematografic extrem de important. Totodată, artistul are o lună mai plină. O începe ca și maesteru de ceremonii la un spectacol al lui NJea Mărin și o va continua cu nu mai puțin de cinci concerte pe care le are cu trupa L.A.

„Am două zile de când nu mai fumez. Merg la sală, la kineto, că am probleme cu spatele și trebuie să-mi țin coloana sub tratament. Am trei luni de zile ca să devin fit, pentru un proiect cinematografic foarte important.

În luna mai avem nu mai puțin de cinci concerte cu trupa L.A, iar de 1 voi fi plecat cu nea Mărin la un spectacol de-al lui, pe care-l voi prezenta eu și cu Andrei Ștefănescu. El dansează, noi prezentăm”, a continuat actorul.

