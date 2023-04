Liviu Vârciu și Anda Călin, discuție în contradictoriu după ce au rămas blocați pe câmp. Cum s-a întâmplat totul: “N-o mai suport”

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România, iar de când a apărut prima dată în lumina reflectoarelor, acesta a reușit să capete o mulțime de fani. Atât el, cât și Anda Călin, partenera sa sunt mereu în centrul atenției, formând unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Însă, ca în orice altă relație, uneori mai există și…„conflicte”.

Anda Călin și Liviu Vârciu au rămas blocați pe câmp

De curând, între Liviu Vârciu și Anda Călin s-a iscat o discuție care a intrat rapid în atenția fanilor. Cei doi au reușit să surprindă pe toată lumea după ce au mărturisit că au rămas blocați cu mașina pe un câmp, în timp ce făceau o plimbare. Însă, înainte de asta, cei doi au purtat o discuție în contradictoriu în privința direcției de mers, ajungând în cele din urmă pe câmpul unde au rămas blocați.

Liviu Vârciu: Am ieșit cu doamna la plimbare, am rămas la plimbare, suntem în câmp. Am rămas blocați. Help (n. red. ajutor)!(…) Cam asta a fost.

Anda Călin: Pentru că nu mă asculți, ți-am zis „hai să ocolim”.

Liviu Vârciu: Nu o mai suport, mi-a zis: „Ia-o înainte”, eram acolo, fix acolo, „Hai să o luăm înainte că nu-i pământul care trebuie” și am rămas suspendați, bine, am și mașină șmecheră, 4×4, ceva nebunie, mâine o vând”, au spus cei doi în mediul online.

Liviu Vârciu, incident neplăcut în trafic

În urmă cu puțin timp, chiar de ziua sa de naștere, Liviu Vârciu a trecut printr-o situație asemănătoare în trafic. Fostul membru al celebrei trupe L.A a rămas cu mașina pe loc, după ce i s-a cam… dus bateria. Mai mult, în timp ce aștepta ca cineva să îl ajute în acest sens, cântărețul a fost lovit de un alt autoturism.

„Vă pup dragilor, am tot văzut o grămadă de știri, cum că sunt internat, dar e poză de acum doi ani, cu branulele în mână. Sunt răcit, atâta tot.(…) Stați liniștiți, nu sunt în spital, singura problemă, am rămas fără baterie( n.r. la mașină).

Asta problemă. Deci, sunt bine, n-am baterie, dar în rest sunt bine. De ziua ta, ziua ta… Îți lovesc mașina! M-a lovit o domniță dragă, și nervoasă un pic. A luat curba cum trebuie și pac! Știți că eu am rămas fără baterie? Așa, de ziua mea! Hai, la mulți ani!”, a povestit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare, la acel moment.

